WhatsApp com publicidade? Sim, vai mesmo acontecer

Já não é a primeira vez que se fala que o Facebook está a preparar uma forma de integrar publicidade também no serviço de mensagens WhatsApp. Agora há a confirmação de que tal vai mesmo acontecer…

A boa notícia é que não será para breve. Há um passo a dar antes.

WhatsApp vai mesmo receber publicidade

A possibilidade de inclusão de publicidade no WhatsApp no decorrer deste ano começou a ser falada há algum tempo. No entanto, todo o trabalho já iniciado com este objetivo, foi cancelado. O impacto foi de tal forma grande que todo o código produzido foi removido da app e deixou de estar acessível.

Contudo, o Facebook não abandonou os seus planos de colocar anúncios no WhatsApp. O The Information relata que o Facebook mantém as perspetivas relativamente aos anúncios no WhatsApp, isto apenas depois de concluir o seu plano de unificar as apps do Facebook e WhatsApp.

De acordo com a publicação, a ideia do Facebook passará por inserir banners de publicidade com recurso ao próprio Facebook. Os conteúdos seriam apresentados no Status, o equivalente às Histórias do Instagram.

Assim, a partir de perfis em comum de cruzamento de informações, nomeadamente o mesmo número de telefone registado em ambas as plataformas, poderá ser possível criar então publicidade dirigida.

Uma ação a longo prazo

Apesar deste ser um desejo do Facebook, a verdade é que esta implementação é mais complexa do que seria esperado. Portanto, 2020 não será ainda o ano de um WhatsApp com publicidade. Existem questões de privacidade e proteção de dados complexas que têm que ser ultrapassadas e que não serão de todo imediatas.

No entanto, a oportunidade de colocar publicidade é vista assim pelo Facebook como forma de rendimento a longo prazo.