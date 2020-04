COVID-19: Assustador! Roubado muito dinheiro através de ataques informáticos

O momento não é de gerar pânico, mas é importante perceber o que está a acontecer no mundo, em especial em Portugal! Ao longo dos últimos meses temos informado para vários ataques informáticos que têm afetado várias empresas nacionais! Os especialistas da área dizem que nunca tiveram tanto trabalho como agora!

A COVID-19 está a fazer “vítimas” na área da saúde mas também no campo digital! Afinal o que está a acontecer? Estamos perante usa fase assustadora, mas perigosa?

Ninguém estava totalmente preparado para o que está a acontecer! A COVID-19 traz diariamente vários desafios seja no campo da saúde, seja na área do digital por causa dos “oportunistas. O cibercrime está a aumentar e no último mês dezenas de organismos e empresas foram atacados por piratas informáticos.

Em era da COVID-19… vários organismos e empresas foram alvo de ataques!

Já foram alvo de hackers o Ministério da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, o Portal das Finanças, o Ministério da Administração Interna, o Sporting, o Benfica, o Portimonense, a Universidade dos Açores e de Lisboa, a Caixa Agrícola, o BBVA Portugal a EDP e a Altice, entre muitos outros.

Em entrevista à TSF, Bruno Castro, fundador da Visionware, revela que nunca teve tanto trabalho como nos últimos dois meses.

Diria que estamos a ter um incremento três vezes maior de ataques com sucesso. Nunca tivemos tanto trabalho como agora. A taxa de sucesso tem crescido exponencialmente. É incrível como ataques bastante conhecidos, como o phishing, agora têm tido sucesso ainda maior do que já tinham antes, com pedidos de resgate e ações de fraude monetárias enorme. Muitas destas empresas estão a ligar centenas de redes domésticas dos seus colaboradores à rede cooperativa

O coordenador da equipa de resposta a incidentes do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Rogério Raposo, diz mesmo que os casos de ataques informáticos a partir de mensagem de correio eletrónico ou de mensagens para telemóveis, aumentaram 300% por cento deste o início do ano.

Bruno Castro dá o exemplo de pequenas e médias empresas, as mais vulneráveis, onde já houve ataques “com cinco ou seis transferências de meio milhão de euros” ao longo de semanas, que não foram detetados até o banco avisar que já não havia saldo na conta.

De relembrar que um grupo de piratas informáticos tem em marcha aquilo a que chama “operação 25 de abril” e já anunciou que se apoderou de 86 bancos de dados desde o início de abril.

Crianças “passeiam” num mundo perigoso

O especialista deixa o alerta: “vamos ter muitos casos de crimes sobre crianças. Não tenho dúvidas sobre isso.” A internet é um mundo perigoso para os inocentes e nem sempre os pais têm conhecimentos e disponibilidade para acompanhar os filhos.

Todo o cuidado é pouco e os alertas são mais que muitos!