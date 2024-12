Venezuela multa TikTok em 10 milhões de dólares por mortes causadas por desafios virais

As redes sociais têm levam os utilizadores a realizarem atos que normalmente não o fariam. Os chamados desafios virais nem sempre terminam nos melhores resultados e os casos são bem conhecidos. Agora é o TikTok a ter problemas, desta vez na Venezuela, onde recebeu uma multa de 10 milhões de dólares por mortes causadas por desafios virais.

O mais alto tribunal da Venezuela multou na segunda-feira a TikTok em 10 milhões de dólares, no âmbito de desafios virais que, segundo as autoridades, fizeram três adolescentes mortos por intoxicação por substâncias químicas.

A juíza do Supremo Tribunal de Justiça, Tania D'Amelio, disse que a popular aplicação de partilha de vídeos foi negligente ao não implementar "medidas necessárias e adequadas" para impedir a disseminação de conteúdos que incentivavam os desafios. O TikTok, que pertence à chinesa ByteDance, foi condenada a abrir um escritório no país sul-americano e teve oito dias para pagar a multa ou enfrentar medidas “adequadas”.

A Venezuela usaria o dinheiro para “criar um fundo para as vítimas do TikTok, destinado a compensar os danos psicológicos, emocionais e físicos aos utilizadores, especialmente se esses utilizadores forem crianças e adolescentes”, disse D’Amelio. A empresa disse ao tribunal que “compreende a gravidade do assunto”.

Segundo as autoridades venezuelanas, três adolescentes morreram e 200 ficaram intoxicados em escolas de todo o país depois de terem ingerido substâncias químicas no âmbito dos “desafios” das redes sociais. O enorme sucesso global do TikTok foi parcialmente construído com base no sucesso dos seus desafios — publicações que convidam os utilizadores a criar vídeos com danças, piadas ou jogos que por vezes se tornam virais.

A aplicação foi acusada de colocar os utilizadores em perigo com a disseminação de vídeos de desafios perigosos. A política oficial do TikTok proíbe vídeos que promovam a automutilação e o suicídio. Em novembro, o presidente Nicolás Maduro ameaçou com “medidas severas” contra o TikTok se este não removesse conteúdos relacionados com o que chamou de “desafios criminais”.

O Parlamento da Venezuela considera criar leis que regulam as redes sociais, que Maduro disse após a sua reeleição contestada em julho estar a ser usada para promover o “ódio”, o “fascismo” e a “divisão”. Acusou Elon Musk, o bilionário proprietário do X, de orquestrar “ataques contra a Venezuela”.