Gemini pode ser a IA presente no Samsung Galaxy S25 e será uma oferta da Google

Estamos a poucas semanas de conhecer o novo smartphone de topo da Samsung. O Galaxy S25 será uma montra de novidades importantes e que a marca certamente irá destacar. Uma informação recente veio mostrar uma possível proximidade à Google, com a presença da Gemini desde o primeiro momento, com uma particularidade. Esta IA será uma oferta da gigante das pesquisas.

Gemini pode ser a IA do Galaxy S25

A nova série Galaxy S25 da Samsung está prevista chegar a 22 de janeiro. Espera-se que este smartphone surja em quatro variantes, incluindo a base, Plus, Ultra e um possível modelo “Slim”. De acordo com relatórios emergentes, a Samsung e a Google podem ter unido forças para a integração avançada de IA nestes dispositivos.

Há rumores de que todos os modelos Galaxy S25 terão acesso gratuito ao serviço Gemini Advanced da Google. Uma análise APK da Android Authority encontrou algumas sequências de código relacionadas com o Gemini Advanced na versão beta da Google app.

<string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_nine_months">Your device gives you access to a {nine}-month subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string> <string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_one_year">Your device gives you access to a {one} year subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string> <string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_six_months">Your device gives you access to a {six}-month subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string> <string name="assistant_zero_state_google_one_samsung_eft_upsell_body_three_months">Your device gives you access to a {three}-month subscription to Gemini Advanced, with access to our most capable AI models, at no cost</string>

Segundo os códigos revelados, os dispositivos poderão aceder ao serviço Gemini Advanced com opções de subscrição gratuita de três, seis, nove meses ou um ano. Além disso, as referências da Samsung nas sequências de código sugerem que a oferta pode estar ligada à nova linha da Samsung. Estima-se que os períodos especificados irão variar de acordo com os modelos dos dispositivos.

Uma oferta da Google para a Samsung

Por exemplo, uma subscrição de um ano pode ser atribuída ao modelo Galaxy S25 Ultra, enquanto uma subscrição de três meses pode ser atribuída ao modelo básico do Galaxy S25. Esta informação só deverá surgir no momento da apresentação destes novos smartphones.

Até ao momento, não houve nenhuma declaração oficial da Google ou da Samsung. No entanto, se esta afirmação for verdadeira, a nova série da Samsung parece oferecer uma grande inovação com as suas capacidades de inteligência artificial.

A IA não é algo novo nos smartphones Galaxy da Samsung, mas não da forma com o Gemini vai estar presente. Esta proposta da Google será uma mais-valia para o Galaxy S25, que assim está ao nível dos Pixel e do que de melhor o Android tem para oferecer.