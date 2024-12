iOS 18 partilha informação das suas fotos com a Apple. Mas há uma vantagem!

Não, a Apple não olha para as suas fotos. O iOS 18 introduziu uma funcionalidade denominada Pesquisa Visual Melhorada, que está ativada por predefinição e funciona através do envio de informações para o servidor da empresa. Mas, o que é esta função exatamente?

Fotografia no iOS 18 ainda tem mais trunfos

Ontem, uma publicação no blogue do programador Jeff Johnson destacou uma opção de “Pesquisa visual melhorada” adicionada à aplicação Fotografias no iOS 18, que permite ao telefone enviar dados fotográficos para a Apple. Em troca, pode identificar pontos de referência nas suas fotografias ou procurá-los na sua biblioteca de imagens.

Também foi referido que esta funcionalidade é ativada por predefinição e, até agora, não sabíamos da configuração, que em grande parte não foi mencionada pela Apple ou na cobertura do novo sistema operativo do iPhone.

Permitir que este dispositivo relacione, de forma privada, os locais nas suas fotografias com um índice global gerido pela Apple, para poder pesquisar praticamente qualquer ponto de referência ou de interesse.

Refere a Apple no iOS 18.

Conforme podem ver, esta opção encontra-se em Definições -> Aplicações -> Fotografias. Dentro deste menu procurem por Pesquisa visual melhorada.

A pesquisa visual melhorada na aplicação Fotografias permite‑lhe procurar fotografias usando pontos de referência e outros pontos de interesse. O seu dispositivo relaciona, de forma privada, os locais nas suas fotografias com um índice global gerido pela Apple nos nossos servidores. Aplicamos cifragem homomórfica e privacidade diferencial, ou usamos retransmissão OHTTP que oculta o endereço IP. Deste modo, a Apple não obtém informação sobre as suas fotografias. Pode desativar a pesquisa visual melhorada em qualquer altura no dispositivo iOS ou iPadOS, em Definições > Aplicações > Fotografias. No Mac, abra a aplicação Fotografias e selecione Definições > Geral.

Conforme refere a empresa de Cupertino.

Esta novidade foi implementada com as versões mais recentes do sistema operativo da Apple para Mac (macOS 15) e iPhones (iOS 18), que foram lançadas a 16 de setembro.

E para que serve?

A funcionalidade é semelhante ao “Procura visual” da Apple, que utiliza a aprendizagem automática para identificar plantas ou animais na sua biblioteca de fotografias.

Para a ver em ação, deslize para cima uma fotografia da sua biblioteca que mostre um edifício ou um ponto de referência e toque em “Procurar ponto de referência”. As fotografias dir-lhe-ão idealmente o que é.

Eis alguns exemplos da minha própria biblioteca:

Uma descrição sob o botão de pesquisa visual melhorada diz que a funcionalidade irá “fazer corresponder de forma privada os locais nas suas fotografias”, embora não seja claro na descrição como isso acontece ou que significa enviar dados das suas fotografias para a Apple.

De acordo com um blogue de investigação da empresa, o telefone cria uma incorporação vetorial - da parte de uma fotografia que contém um ponto de referência, e envia essa incorporação e várias “consultas falsas” à Apple para análise. O iPhone escolhe então a correspondência final de um lote de possibilidades que a Apple envia de volta.

É importante referir que esta funcionalidade é muito interessante, contudo, ainda não está disponível no idioma português de Portugal. Alterando o idioma do sistema operativo, podemos ter acesso a esta funcionalidade na sua plenitude.

O que acontece no iPhone... fica no iPhone?

Bom, o investigador, sem levantar conspirações, deixa no ar se o que é privado do iPhone fica mesmo só dentro do iPhone. Isto indo mesmo atrás do slogan que a Apple usou na CES 2019:

Existem sempre algumas preocupações sobre a privacidade. Visto que, apesar da Apple não estar a olhar para as fotografias de cada um, há uma máquina que o faz, mesmo que sejam apenas dados veturiais e não a foto tal como está no iPhone.

A Apple não respondeu ao pedido de comentário sobre as preocupações do investigador de segurança.