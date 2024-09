Não confie sempre nos verificados! Conta da OpenAI no X foi hackeada

O X tem várias ferramentas que permitem saber se uma conta é legítima ou não. Isto permite às empresas provar aos leitores que são verdadeiras e cria uma sensação de segurança em torno das suas publicações. Infelizmente, como vimos com a OpenAI, essa confiança pode, por vezes, ser abusada para roubar dinheiro às pessoas.

O que aconteceu com a conta da OpenAI?

No início de setembro, a gigante tecnológica de IA criou o feed OpenAI Newsroom no X para manter as pessoas a par dos desenvolvimentos da empresa. Recebeu o símbolo de Conta verificada e um símbolo oficial da OpenAI. Isto transmitiu uma mensagem clara e direta de que a OpenAI era proprietária da conta e que não era alguém a fingir ser a gigante para espalhar desinformação.

O problema é que estas verificações são uma faca de dois gumes. Dá às pessoas uma razão para confiarem nas publicações da conta, mas se essa conta for comprometida e começar a publicar conteúdo malicioso, é mais provável que as pessoas acreditem que as publicações são provenientes da empresa.

Os hackers sabem disso e estão sempre a tentar entrar em contas de alto perfil para poderem publicar o seu último esquema. Desta vez, conseguiram entrar na conta da OpenAI Newsroom e publicaram um link para um site falso da OpenAI. Este site pedia aos utilizadores que ligassem uma wallet de criptomoedas, e roubavam todo o dinheiro da vítima.

Como se proteger de contas comprometidas no X

As contas comprometidas que publicam links maliciosos não são, de forma alguma, novidade. De facto, são uma das muitas fraudes comuns que circulam na plataforma. Se esta é a primeira vez que vê uma conta oficial ser hackeada para distribuir um link deste género, veja como se pode manter seguro:

Em primeiro lugar, nunca tome uma verificação como garantida. O símbolo significa apenas que a conta é propriedade da empresa que afirma ser. Não é uma garantia de que a pessoa em causa seja a mesma. Não é uma garantia de que a pessoa que faz as publicações seja da empresa, ou que a empresa apoie automaticamente todas as publicações efetuadas na mesma.

Se uma conta oficial começar a agir de forma estranha, não clique em nenhum link publicado. É provável que se trate de um hacker a tentar utilizar a posição da conta para espalhar malware ou fraudes. Se tiver a certeza de que se trata de uma burla, pode denunciar a publicação no X e fazer com que seja encerrada antes que as pessoas caiam na mesma.

