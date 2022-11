Twitter reúne maior número de utilizadores de sempre, apesar dos dias conturbados

Desde que Elon Musk entrou em cena, o Twitter tem estado na boca do mundo. Aparentemente, a polémica não foi impedimento e a rede social atingiu o maior número de utilizadores de sempre.

A rede social disse aos seus anunciantes que o crescimento de utilizadores tem vindo a “acelerar” e atingiu máximos históricos.

O Twitter está a atravessar um dos momentos mais marcantes da sua história. Se o culminar poderia ser a compra da rede social por Elon Musk, na verdade, há ainda história a acontecer.

De acordo com o The Verge, a informação surgiu a partir de um documento interno, que dá conta do sucesso em torno do Twitter. Conforme revela, o número de utilizadores diários ativos monetizáveis - uma métrica que conta o número de utilizadores ligados aos quais a plataforma mostra publicidade – aumentou 20%, durante a primeira semana de Elon Musk como dono oficial da rede social. Além disso, partilha que o mercado com o crescimento mais rápido é o dos Estados Unidos da América.

O sucesso do Twitter foi partilhado com os anunciantes, através de um e-mail, por forma a tranquilizar aqueles que investem na plataforma. Isto, depois de muitos terem suspendido o investimento na rede social, desde a chegada de Elon Musk, com receio de uma fraca moderação de conteúdos.

No e-mail aos anunciantes, o Twitter disse ainda que o relançamento oficial do Twitter Blue dar-lhes-á um “rótulo adicional ‘oficial’ por baixo do seu nome”. O objetivo de Elon Musk passa por ver publicidade de marcas, como a General Motors, Mondelez, Carlsberg, United Airlines, Volkswagen e General Mills, de volta ao Twitter.

