Twitter diz que remove mais de 1 milhão de contas de spam por dia

O Twitter é uma das redes sociais mais populares do mundo, sendo a plataforma onde as notícias, debates e opiniões acabam por fluir mais rápida e dinamicamente. No entanto, tal como qualquer outro serviço do género, também esta rede social está repleta de perfis falsos que acabam por 'contaminar' o espaço social e 'chatear' os utilizadores com contas reais que são mais ativos.

Mas parece que a empresa está atenta a este fenómeno, no sentido de tomar medidas contra esta situação. E segundo as mais recentes informações, o Twitter referiu que, por dia, remove mais de 1 milhão de contas de spam da rede social.

Twitter apaga 1 milhão de contas de spam diariamente

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a rede social Twitter remove mais de 1 milhão de contas de spam todos os dias. Os dados foram revelados pelos executivos da plataforma aos jornalistas durante uma reunião realizada nesta quinta-feira (7). Nessa mesma reunião, os executivos tentaram assim mostrar os esforços da empresa no combate contra os bots automáticos, os quais contaminam e condicionam o bom funcionamento da rede social e a experiência dos utilizadores reais.

A reunião acontece numa altura em que o milionário Elon Musk ameaçou suspender o acordo delineado para a compra do Twitter, a não ser que a empresa desse provas de que os bots de spam na plataforma representam menos de 5% do total de utilizadores na rede social.

Neste sentido, numa conferência online, a empresa reforçou que as contas de spam existentes no serviço são bem inferiores a 5%. Resta então agora aguardar pela reação de Elon Musk, no sentido de perceber este se vai ou não dar seguimento ao negócio de compra da rede social.

Já numa outra notícia que recentemente divulgámos, é indicado que o CEO da Tesla deverá ter acesso total aos mais de 500 milhões de tweets que são publicados todos os dias.