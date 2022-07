Disponível ranking das melhores e piores escolas em Portugal

Todos os anos é elaborado um ranking das melhores escolas do país. Recentemente foi lançado o ranking de 2021 onde já pode saber quais as melhores (e piores escolas) e um conjunto de indicadores referentes às mesmas. Como é normal, as escolas privadas continuam a obter melhores resultados comparativamente às públicas.

Consulte o ranking das escolas portuguesas do secundário, divulgado pelo Ministério da Educação.

Ranking: 486 são escolas públicas e 112 são privadas

Das 598 escolas em Portugal Continental onde se realizaram exames do secundário, 486 são escolas públicas, mais sete do que em 2020, e 112 são privadas (menos duas). Notas descem, mas públicas aproximam-se da média no privado de acordo com o ranking das escolas do Ministério da Educação.

A escola pública com melhores resultados nos exames nacionais do secundário em 2021 foi a Escola Artística António Arroio, em Lisboa, segundo uma análise da Lusa a dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, tendo em conta apenas estabelecimentos de ensino com mais de cem provas realizadas.

Numa listagem que junta os 487 estabelecimentos de ensino públicos e privados, os primeiros lugares voltam a ser ocupados por colégios.

Só em 31.º lugar aparece a primeira pública, a António Arroio, em Lisboa, com uma média de 13,58 valores nas 875 provas.

Na lista das escolas públicas, destaca-se outra escola artística: a Soares dos Reis, no Porto, é a segunda pública com melhor média nos exames nacionais, com 13,35 valores, ocupando o 34.º lugar da tabela geral.

Quase uma em cada dez escolas teve média negativa nos exames nacionais do secundário em 2021, segundo uma análise feita pela Lusa, que revela uma descida das notas em relação ao ano anterior.

A média das notas das escolas públicas voltou a aproximar-se dos colégios, agora com uma diferença de 1,4 valores (numa escala de 0 a 20). A média nacional dos alunos dos colégios foi de 12,7 valores (no ano anterior foi de 14,3) e das públicas foi de 11,3 valores (12,8 no ano anterior), segundo a análise da Lusa, que mostra uma descida da média geral das notas.

Numa comparação entre sexos, as alunas obtiveram uma média de 11,86 (no ano anterior foi de 13,25 valores), enquanto os rapazes tiveram 10,99 (em 2020 foi de 12,85 valores).

Viana do Castelo voltou a ser o distrito com a melhor média nos exames nacionais do ensino secundário de 2021 (11,98), seguindo-se o Porto e Viseu.

