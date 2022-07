O WhatsApp é hoje muito mais do que uma simples ferramenta de mensagens. Esta evoluiu e permite, por exemplo, já fazer chamadas de vídeo ou de voz, mas também a partilha de ficheiros e imagens. Esta última tem algumas novidades que todos podem agora aproveitar.

Enviar uma imagem para outro contacto do WhatsApp é simples, mas se explorado fica ainda mais completo. Assim, hoje mostramos como podem usar a nova opção que permite esconder informações das imagens do WhatsApp.

Nem sempre temos as ferramentas que necessitamos para tratar as imagens que captamos ou que temos no nosso smartphone. Estas tipicamente vão como estão, por vezes contendo informação sensível e que deverá ser escondida de outros olhares.

O WhatsApp quer ajudar os utilizadores nestes momentos e por isso tem agora uma novidade na área dedicada à edição de imagens. Estas podem agora ver parte da sua informação escondida, de forma simples e rápida.

Esta nova opção está já disponível para todos e pode ser usada de imediato. Basta escolherem uma imagem para ser partilhada e depois escolher o lápis no canto superior direito. É aqui que ativam a opção que vai permitir pixelizar partes da imagem e assim esconder informação.

No caso do Android, esta surgirá no rodapé, com a opção da direita a ter de ser escolhida, com uma matriz sem cor. No caso da versão para iOS, esta opção não está nesta área, mas sim é definida como uma cor na lista apresentada e que deve por isso ser escolhida.

Para usar esta capacidade numa imagem só precisam agora de escolher a área a esconder. Basta pintar essa área e de imediato esta ficará pixelizada e deixará de poder ser lida de mesma forma que seria normal e até esperado. No final só precisam de enviar a imagem escolhida.

É desta forma simples, rápida e interessante que podem esconder parte da informação presente numa imagem prestes a ser partilhada pelo WhatsApp. Não sendo perfeita, é uma forma de trazer anonimato a este serviço e ao que partilham com outros contactos.