TikTok multado em 500 milhões na Europa! Novamente a gestão de dados pessoais

O TikTok foi novamente condenado na Europa pelo seu tratamento descuidado dos dados dos utilizadores. O regulador irlandês multou a rede social em 530 milhões de euros por transferir dados pessoais para a China sem garantias suficientes.

TikTok multado em 500 milhões na Europa

A rede social chinesa violou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), segundo a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC), responsável pela aplicação da legislação europeia. A investigação, que começou em 2021, não é nada positiva para a rede social chinesa. Isto é confirmado em dois pontos importantes do texto publicado com as conclusões.

Em primeiro lugar, o TikTok não demonstrou que os dados dos utilizadores da UE transferidos para a China estão protegidos a um nível equivalente ao garantido na UE. A empresa não avaliou adequadamente as leis chinesas, sobre antiterrorismo, cibersegurança, inteligência, etc, que permitem potencialmente às autoridades aceder aos dados.

Em segundo lugar, o TikTok não informou adequadamente os utilizadores sobre estas transferências. A sua política de privacidade de 2021 não especificou os países envolvidos nem a natureza precisa do tratamento. Estas violações justificam uma coima total de 530 milhões de euros, repartida entre 485 milhões de euros pela insuficiência de garantias de transferência e 45 milhões de euros pela falta de transparência.

Culpa é novamente a gestão de dados pessoais

O TikTok tem agora seis meses para cumprir o RGPD. Se tal não acontecer, a rede terá simplesmente de suspender as suas transferências de dados para a China. Para piorar a situação, a rede forneceu informações falsas durante a investigação, principalmente sobre o armazenamento de dados de utilizadores europeus na China. O TikTok esperou até fevereiro para finalmente admitir que os dados “limitados” estavam de facto alojados em servidores chineses.

A empresa chinesa pretende recorrer da decisão do DPC. Garante que os dados dos utilizadores europeus não foram transmitidos ao governo chinês, nem recebeu nenhum pedido para o fazer. Os factos de que é acusado datam de antes da criação do “projecto Clover”, que consiste no alojamento de dados pessoais de europeus na Europa, em concreto na Irlanda e na Noruega.

A comissão irlandesa, no entanto, acredita que estes esforços não fazem nada para aliviar os riscos legais associados às leis chinesas. Clara Chappaz, Ministra dos Assuntos Digitais, reconheceu o apelo do TikTok e explicou que “os dados pessoais dos nossos concidadãos são valiosos e não devem ser transferidos para o estrangeiro sem proteção suficiente”. Esta irá reunir-se com os executivos do TikTok na próxima semana para discutir medidas de proteção de crianças e dados.