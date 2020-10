Tesla, Facebook e Amazon são alvos de campanha de difamação no TikTok

O preço da fama pode ser muito alto e muitas vezes leva a críticas, difamações, comentários depreciativos, entre outros. Foi isso que aconteceu recentemente a algumas empresas através do TikTok.

A rede social está a ser palco de uma autêntica campanha de difamação contra várias empresas como a Tesla, o Facebook e a Amazon. A iniciativa foi criada por uma empresa misteriosa e diz, por exemplo, que a marca de Elon Musk negligencia a saúde dos funcionários e rebaixa os sindicatos.

Não deve haver uma marca no mundo que não tenha quem a critique por alguma razão, verdadeira ou inventada. E isso é muito mais frequente em grandes empresas, personalidades populares ou outra situação de destaque.

Este é o preço a pagar pela fama. E todos os dias sentimos isso mesmo até aqui pelos nossos artigos, com ataques a marcas, equipamentos, invenções, etc. Ora, assim, é mais do que natural que grandes potências como a Tesla e o Facebook sejam também criticadas. Mas esta forma de que falamos hoje é mais peculiar do que o costume.

Tesla, Facebook, Amazon alvos de campanha de difamação no TikTok

Há uma campanha de difamação contra várias marcas populares e acontecer na polémica rede social chinesa TikTok. O movimento foi criado pela misteriosa empresa MSCHF e o objetivo é levar a que os utilizadores partilhem informações negativas e difamatórias sobre as empresas vítimas, em troca de dinheiro.

Os alvos desta campanha são empresas como a Tesla, e também Elon Musk, o Facebook, a Amazon, entre outras. A promotora da difamação afirma, por exemplo, que a fabricantes de carros elétricos é negligente com a saúde dos seus funcionários e rebaixa os sindicatos.

Por exemplo, a campanha diz que os utilizadores que falarem mal da Tesla, recebem 1.000 dólares (~850 euros) caso a difamação chegue às 500 mil pessoas.

Outras empresas alvo destas calúnias são a Palantir (empresa de software e serviços de informática), Purdue (grupo farmacêutico), Comcast (telecomunicações), NFL (liga de futebol americano), Fashion Nova e, imagine-se, também o próprio TikTok.

MSCHF: uma empresa muito estranha

Para além de ser misteriosa, a empresa que avançou com esta campanha é também muito estranha. Do que se sabe, a MSCHF fez lançamentos muito incomuns e no início do ano, o New York Times descreveu-a como um ‘coletivo’ que ‘raramente produz bens comerciais’. Um dos produtos lançados pela empresa foram os Jesus Shoes, uns ténis com água benta por 3 mil euros.

Para além disso também afirmou que os funcionários da empresa a definem como ‘uma marca‘ ou ‘um grupo’. As suas criações costumam surgir online de duas em duas semanas.

Por outro lado, a MSCHF descreve-se também como sendo um grupo ‘anticapitalista’ e já negociou com outras marcas, conseguindo ganhar mais de 11 milhões de dólares em investimentos externos.

Mas agora a empresa está focada no chamado “Anti Advertising Advertising Club”. E através desta iniciativa foi desenvolvida a campanha anti determinadas marcas no TikTok. Assim, a MSCHF incentiva as pessoas a falarem mal de marcas que, na sua opinião, estão a fazer coisas más.