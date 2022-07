Snapchat permitirá que os utilizadores transformem os seus NFT em filtros

As moedas criptográficas e o que a elas está relacionado têm recolhido uma popularidade desmedida. Das várias ideias que as envolvem, em breve, o Snapchat disponibilizará sua; permitir que os utilizadores utilizem os seus NFT como filtros na aplicação.

O lançamento está previsto para agosto, com uma disponibilização gradual.

O mercado das criptomoedas, bem como os seus investidores, já conheceu melhores dias, estando o volume de vendas de NFT 92 % abaixo dos valores registados em janeiro. No entanto, as tecnológicas acreditam no seu potencial e cedem-lhes espaço nas suas plataformas.

Exemplo disso é o Snapchat que vai integrar os NFT na sua rede social de forma ligeiramente diferente. De acordo com o The Financial Times, a plataforma está a testar formas de os criadores mostrarem os seus NFT integrados num filtro.

A nova funcionalidade está, atualmente, em desenvolvimento e deverá ser lançado em agosto. Numa fase inicial, será ativada apenas para determinados criadores e, posteriormente, chegará a todos os utilizadores.

Uma vez disponível, os criadores poderão converter os seus NFT em filtros de Realidade Aumentada que, por isso, se poderão integrar com os elementos do mundo real.

O TechCrunch revelou que o Snapchat não vai cobrar aos utilizadores pela funcionalidade. Em vez disso, estabelecerá acordos com terceiros, por forma a ajudá-los a potencializar, rentabilizando, os seus NFT.

A especulação aponta para esta nova funcionalidade chegar, em primeiro lugar, aos utilizadores que assinarem o Snapchat+.

