Pplware Classics…

Kinky Afro - Happy Mondays

Happy Mondays é uma banda de rock alternativo/dance formada em Salford, Grande Manchester em 1980 que teve seu auge nos anos 80. O nome é um trocadilho com a canção "Blue Monday" da banda conterrânea New Order. Os Happy Mondays nasceram na lendária editora Factory Records, onde permaneceram até 1992, tendo sido considerados o último "tesouro" da editora. A seguir, assinaram com a London Records, onde permanecem até hoje. A história dramatizada (e com toques de humor e ficção) da banda pode ser vista no filme 24 Hour Party People, de Michael Winterbottom (2002), que conta a história da Factory Records.

Originalmente, foi formada pelo vocalista Shaun Ryder, seu irmão e baixista Paul Ryder, pelo guitarrista Mark "Moose" Days, pelo teclista Paul Davis e pelo baterista Gary Whelan.

Os Happy Mondays quebraram vários tabus para a época e chegaram a alcançar boas posições nos tops de sucesso da Inglaterra. A banda inclusive contava com um dançarino "louco", Bez, que para não falarem que apenas dançava, tocava maracas. A banda foi uma das principais condutoras de um movimento chamado Madchester, trocadilho de "mad" com "Manchester". Esse movimento, junto com o shoegaze, foi um dos pilares do britpop dos anos 1990, e além dos Happy Mondays, contava com Stone Roses, Inspiral Carpets, James, The Charlatans e até mesmo os Blur no início de carreira.

A banda esteve em terras brasileiras em 1991, quando, em 26 de janeiro se apresentou no festival Rock In Rio, no Estádio do Maracanã. Considerados uma incógnita por serem pouco conhecidos no Brasil, acabaram por fazer um dos melhores e mais divertidos concertos do evento. Antes, porém, tornaram-se polémicos quando o vocalista Shaun Ryder afirmou, numa entrevista à Folha de S. Paulo, que iria ao Brasil acompanhado de "mil tabletes de ecstasy"; voltou atrás ao afirmar, logo após, que não queria "experimentar as cadeias brasileiras".

Antes do último trabalho da banda, o álbum Uncle Disfunktional, que não obteve repercussão significativa nem em seu próprio reduto britânico, membros do Happy Mondays puderam participar em projetos paralelos de maior e mais curiosa repercussão: Shaun Ryder cedeu a voz, em 2005, à excelente e dançante música "Dare", do Gorillaz, tendo ainda participado no vídeo contracenando com a "vocalista" Noodle. Já o "tresloucado" Bez pôde ser visto em 2005 participando de um episódio do programa "Pimp My Ride UK Style", produzido pela MTV britânica e transmitido pela MTV Brasil no ano seguinte. Graças a este episódio, pôde-se saber que o ex-dançarino de maracas hoje trabalha como taxista em Londres (cujo táxi foi modificado), mora com sua mãe, foi o vencedor do programa "Celebrity Big Brother" (Reino Unido, BBC/Channel 4, 2005) e está com melhor aparência que seu colega Shaun.

