As questões de segurança e de privacidade no WhatsApp e do Facebook têm um longo histórico de problemas bem negativo. A maior rede social insiste há vários anos que não tem acesso às mensagens e que estas circulam cifradas dentro do serviço.

Um relatório recente veio mostrar que afinal o WhatsApp consegue mesmo ler as mensagens dos utilizadores em situações particulares. Esta situação poderia ser algo complicada e não desejável, mas o Facebook já veio dizer que este comportamento não tem qualquer problema.

Foi a publicação ProPublica que revelou uma realidade que muitos não conheciam e que, na verdade, provavelmente nem queriam. O Facebook tem equipas (enormes) que avaliam de forma permanente as mensagens dos utilizadores do WhatsApp.

Este cenário acontece em alguns locais espalhados pelo planeta, onde mais de mil avaliadores analisa de forma rápida as mensagens que são denunciadas. Estes trabalhadores têm assim acesso indiscriminado às mensagens dos utilizadores, sem serem controlados.

Assim, e do que foi revelado, mesmo com as mensagens supostamente cifradas, o Facebook tem acesso às mesmas. A piorar a situação, estas mensagens não são apenas lidas pelos avaliadores, mas passam também por sistemas de inteligência artificial e de avaliação automática.

Confrontado com esta situação, que contraria as indicações dadas antes, o Facebook já reagiu e explicou. Segundo a rede social este é um comportamento normal e perfeitamente aceitável para este serviço e para a avaliação das situações denunciadas pelos utilizadores.

O envio das 5 últimas mensagens é voluntário, anunciado e explicado aos utilizadores antes deste processo acontecer e com a ideia de ajudar nas queixas. Para além destas mensagens, o Facebook recebe ainda as 4 mensagens anteriores, para contextualizar as queixas.

O Facebook está longe de ser inocente neste caso e esta situação do WhatsApp é um exemplo perfeito. A rede social tem acesso a estas mensagens, mesmo que estas estejam (supostamente) cifradas e protegidas. Claro que, como mostrou, o propósito é ajudar os utilizadores e protegê-los.