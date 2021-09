Um smartphone pode ser uma ajuda essencial em qualquer momento importante para os utilizadores. Esta ferramenta tem presente um conjunto de funcionalidades essenciais e ainda abre a porta à utilização de apps.

Os cenários são quase infinitos, mas alguns são mais óbvios e úteis. Quem precisa de controlar as horas em várias cidades do planeta tem no Android uma ajuda essencial da Google, que pode ser ativada de forma simples e muito rápida.

Seja por razões de trabalho ou até para diversão, temos por vezes de controlar as horas em qualquer outra cidade ou cidades. O Android tem na app Relógio, da Google, uma ajuda importante, mas leva a que o utilizador tenha de abrir esta constantemente.

A solução neste caso é mesmo a utilização de um dos muito conhecidos widget com esta informação. A Google mais uma vez oferece aos utilizadores a solução para terem estes dados à mão e bem visíveis para quando precisam de consultar estes dados com um simples olhar.

O processo é simples e começa com o definir das cidades que querem monitorizar na app Relógio da Google. Basta carregar no globo e depois escrever o nome da cidade pretendida. Quanto mais escreverem, mais simples fica de acertar e escolher a cidade.

Quando todas as cidades estiverem selecionadas e presentes na app Relógio, só precisam de aceder à área dos widgets do Android. Percorram a lista presente e encontrem a que está associada à proposta da Google, mais uma vez com o relógio como base.

Arrastem então o relógio digital para o ecrã onde querem que a informação das horas das cidades seja mostrada. O widget terá um tamanho padrão, mas podem reajustá-lo para preencher o espaço livre ou aumentar a quantidade de informação a apresentar.

Sempre que adicionarem ou removerem uma cidade na app Relógio esta será aplicada ao widget que têm presente no ecrã do Android. Assim, e com esta capacidade de adaptação, esta é mesmo a solução que procurava para controlar as horas em várias cidades.