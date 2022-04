Jeff Bezos, o eterno rival de Elon Musk, já comentou a compra do Twitter

A compra do Twitter por Elon Musk veio criar desconforto em muitas áreas e fazer disparar alguns alarmes. Muitos consideram que esta ação do homem forte da Tesla tem intenções pouco claras e que este quer controlar o que é publicado na rede social.

Claro que muitos vieram já a público apresentar as dúvidas e as suas questões, focadas neste negócio. Um deles, Jeff Bezos recorreu ao Twitter para dar a sua opinião e deixar 2 questões que podem colocar em causa o negócio de Elon Musk e do Twitter.

Apesar de não serem inimigos declarados, Elon Musk e Jeff Bezos são rivais há muito tempo. Esta relação conturbada tem-se aproximado nos últimos anos, com negócios que se sobrepõem e que acabam por colocar frente a frente estes 2 magnatas.

Com a certeza de que o negócio para a compra do Twitter vai avançar, Jeff Bezos veio a público deixar algumas questões. Usou uma outra publicação feita por um utilizador da rede social e que associava a compra do Twitter à China e a negócios de Elon Musk com esse país.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

Apesar de não o apontar de forma clara, fica bem patente o que Jeff Bezos quer fazer ver aos seus seguidores. É sabido que Elon Musk não vai suportar os 44 mil milhões de dólares de forma direta e depende de financiamento. A grande questão é saber a sua origem e que peso terá depois no Twitter.

Em respostas posteriores acabou por aligeirar a questão e mostrar a confiança de que o peso da China nesta compra seria zero. Revelou confiar em Elon Musk e nas suas decisões, mostrando que este estaria habituado a gerir estas situações complexas.

But we’ll see. Musk is extremely good at navigating this kind of complexity. — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 26, 2022

Elon Musk quer gerir o Twitter de forma a que toda a censura desapareça e esta seja uma rede sem limitações e onde todos possam dizer o que pretendem. Este parece ser o primeiro exercício e que deu a palavra a Jeff Bezos sem este ser criticado ou bloqueado pelas acusações que faz.

Nunca ficou clara as fontes de financiamento de Elon Musk, o que poderá depois condicionar as suas decisões no futuro. A Tesla deverá ter sido uma das garantias dadas para que o negócio se tivesse realizado e assim Elon Musk tenha conseguido comprar o Twitter. A pergunta é até que ponto Jeff Bezos terá razão.