A Microsoft tem estado a experimentar de forma muito aberta no Windows 11. Este novo sistema tem acumulado novidades e mudanças importantes, que definem o que será o sistema da Microsoft nos próximos anos.

Quem também tem recebido estas mudança e novidades são as próprias apps da Microsoft. Agora há mais novidades no Task Manager, que já antes tinha recebido alterações profundas. Estas focam-se na usabilidade e vão dar ainda mais liberdade aos utilizadores.

Há algum tempo que a Microsoft parece ter-se focado em melhorar algumas das suas apps mais conhecidas. Estas mudanças são já visíveis no Windows 11 e conseguem tornar este sistema ainda melhor, por criar uma experiência de utilização única.

O Task Manager foi uma das que viu já alterações serem aplicadas, também aqui especializadas na interface. Este clássico do Windows foi finalmente remodelado e está completamente reformulado para ser mais simples de usar e ter mais informação.

Aparentemente, a Microsoft não terá ainda terminado as alterações que quer trazer ao Task Manager e prepara mais uma para que seja lançada em breve. Esta foi anunciada num webcast dedicado ao programa Insider e onde as melhorias foram conhecidas e apresentadas.

O que agora foi revelado, vem trazer um grau de personalização único para o Task Manager e para a sua interface. Muitos anos depois de ter sido lançado, este gestor de processos do Windows 11 vai finalmente permitir que sejam alteradas as cores das suas colunas.

Com esta capacidade, o Task Manager vai finalmente poder ser personalizado a um nível completamente diferente e estará mais próximo do utilizador. As configurações vão ser realizadas na app Definições, onde a Microsoft já tem muita da personalização das suas apps.

Apesar de ser já visível neste webcast, não há ainda dadas para a chegada desta novidade. Há mais mudanças a caminho do Task Manager e que todos vão apreciar ter no Windows 11, em especial toda a mudança que a Microsoft preparou.