WhatsApp Plus é oficial e chega com as novas versões pagas do Facebook e do Instagram

Há muito que se falava da possibilidade da Meta lançar um plano pago para o WhatsApp. Este chega agora e não vem sozinho. A empresa mãe das redes sociais de Mark Zuckerberg foi mais longe e o WhatsApp Plus não vem sozinho. Apresentou também o Facebook Plus e Instagram Plus.

WhatsApp Plus é oficial e chega a todos

Depois de muitos rumores e fugas de informação, o WhatsApp Plus é oficial. Não chega sozinho pois a Meta começou a implementar este serviço de subscrição juntamente com outros dois para as suas principais redes sociais: Facebook Plus e Instagram Plus. Desta forma, a empresa de Mark Zuckerberg está a expandir o seu investimento em versões pagas das suas plataformas.

A existência do WhatsApp Plus era um segredo mal guardado. Várias das suas principais funcionalidades e até o seu preço foram reveladas de forma não oficial. Mas agora, já se sabe que foi oficialmente lançado para os consumidores interessados ​​em todo o mundo. Esta não é uma assinatura única para o WhatsApp, Facebook e Instagram. Quem quiser as versões Plus dos três serviços terá de as comprar em separado.

O WhatsApp Plus, são 2,99 dólares por mês, ou 2,49 euros na Europa. Já o Facebook Plus e o Instagram Plus custam 3,99 dólares por mês cada. Assim, os três planos juntos custam aproximadamente 11 dólares por mês. Ao adquirir o WhatsApp Plus, os utilizadores ganham acesso a funcionalidades de personalização exclusivas. Falamos de alterar a aparência da aplicação com novos ícones e temas, mais conversas fixadas, stickers premium, toques atualizados e muito mais.

Há novas versões pagas do Facebook e do Instagram

No caso do Instagram e do Facebook Plus, ambos oferecem funcionalidades bastante semelhantes, incluindo a possibilidade de prolongar a duração dos stories por mais de 24 horas, ver quem visualiza os stories mais do que uma vez e publicar conteúdo no perfil sem que este apareça no feed dos seguidores, entre outras. Neste momento, nada do que é oferecido parece suficientemente inovador para justificar uma taxa de subscrição.

Outro ponto importante a considerar é que o WhatsApp Plus e as versões para Instagram e Facebook não incluem as funcionalidades abrangidas pelo Meta Verified. Assim, se desejar ter acesso ao selo de verificação e a outras ferramentas de proteção da conta, terá de os pagar separadamente. Além do WhatsApp, Facebook e Instagram Plus, a empresa de Mark Zuckerberg está a lançar novos planos Meta AI.

A Meta também começará a testar planos para empresas e criadores de conteúdos. Serão o Meta One Essential, por 14,99 dólares por mês, e o Meta One Advanced , por 49,99 dólares por mês. Estes planos incluirão verificação e opções para obter maior visibilidade nos canais de redes sociais da plataforma, embora o seu lançamento inicial esteja limitado a alguns mercados selecionados.