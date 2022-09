Já se cruzou com a corrente dos tweets com uma só palavra? Até Joe Biden aderiu!

Nas redes sociais, tudo se dissemina muito depressa e nem sempre é propositado. Caso disso é a nova corrente dos tweets de palavra única que já reuniu vários adeptos, de entre eles o Presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden.

Começou por acaso, mas já chegou a muitos nomes conhecidos.

Uma empresa ferroviária americana, a Amtrak, fez uma publicação no Twitter com a palavra “trains” (em português, “comboios”), há uns dias. Este tweet acidental desencadeou uma corrente à qual até o Presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden já aderiu.

O tweet da empresa reuniu 153.000 gostos e 23.000 retweets até à manhã do dia seguinte à sua publicação. De modo a garantir que não ficavam de fora, várias outras empresas, entidades e até personagens aderiram à ideia e criaram uma tendência, publicando os seus próprios tweets com palavras únicas, normalmente relacionadas com a sua atividade, propósito ou ideais.

Desde o Presidente Joe Biden, que optou pela palavra “democracy” (em português, “democracia”), até à conta oficial de Deadpool que entusiasmou os fãs com um tweet do seu nome na ficção, passando pela agência espacial americana que tweetou "universe" (em português, "universo").

Siga abaixo alguns daqueles que aderiram e conte-nos, caso se cruze com outros:

Além das entidades que já vimos, também o The Washington Post aderiu com a palavra "news" (em português, "notícias").