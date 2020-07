Há muito que o Facebook pretende unir vários dos seus serviços. Quer interliga-los e partilhar entre eles muitas das funcionalidades, garantindo que comunicam de forma simples, direta e efetiva.

Assim, e em breve, vamos ver o WhatsApp, o Instagram e o Messenger ligados entre si. Não se sabia quando ia acontecer, mas aparentemente esta integração terá já sido iniciada e alguns já a podem ver ativa.

Este não é um tema novo e mostra que o Facebook está apostado em mudar os serviços que oferece aos utilizadores. Estes devem estar integrados e permitir uma mudança simples e direta, garantindo que estes comunicam entre si.

Facebook já começou a integração do WhatsApp

Os primeiros parecem estar agora a ser dados, com novas presentes nas apps de teste do WhatsApp, por exemplo. Aqui é já visível a criação de bases de dados locais onde dados do cruzamento entre este serviço e o Messenger podem acontecer.

Estamos ainda longe de uma solução plenamente funcional, mas mostra que há já trabalhos a ser realizados. Assim, será possível garantir que um utilizador bloqueado no Messenger não consiga interagir no WhatsApp ou noutra app do Facebook.

Instagram e Messenger já podem ser vistos juntos

Outra prova desta integração que estará a ser feita surgiu também no Instagram. Aqui já foram vistas por diversas vezes referências ao Messenger, o que mostra que este serviço de mensagens vai também chegar a esta rede social.

Espera-se que com esta integração seja possível a qualquer utilizador do Instagram comunicar com outros utilizadores. Estes nem sequer necessitam de ter uma conta ou perfil no Facebook. Assim, mais uma vez, a partilha entre serviços fica mais simples.

Claro que há ainda questões de privacidade a serem tidas em conta e que podem influenciar esta mistura de serviços e de comunicação entre estes. Espera-se que as medidas de cifra de mensagens seja mantida e que o Facebook não centralize as mensagens e os seus conteúdos.