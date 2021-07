Se há um tema polémico a circular na Internet, é bem provável que tenha surgido de uma publicação no Twitter. As discussões por lá têm um grande alcance, mas há forma de as conter.

Há já algum tempo que, ao fazer uma publicação no Twitter, pode definir quem é que pode comentar os seus tweets. No entanto, agora é possível fazê-lo já depois do tweet estar publicado. Veja como fazer.

As discussões no Twitter podem ter fim

O Twitter é uma das redes sociais mais interessantes para partilhar ideias e notícias de forma simples, rápida e com um grande nível de propagação. No entanto, a rapidez da sua propagação pode levar discussões absurdas e a comentários por parte de qualquer utilizador.

Ao fazer um tweet pode definir desde logo quem é que pode comentar a sua publicação. Ao criar um novo tweet, antes de tweetar poderá alterar a opção “Qualquer pessoa pode responder”, basta então clicar em cima desse texto que surgem as opções disponíveis “Qualquer pessoa”, “Pessoas que você segue” e “Somente pessoas que você menciona”.

Alterar quem pode comentar um tweet depois de publicado

Uma recente atualização do Twitter está a trazer aos utilizadores da rede uma opção extra. Agora passa a ser possível alterar esta informação depois do Tweet estar publicado e assim acabar com comentários por parte de pessoas indesejadas.

No tweet em questão terá que clicar no menu das definições (reticências vericais) e selecionar a opção “Altere quem pode responder”. Em seguida irão então surgir as opções indicadas anteriormente, basta ajustar e está feito.

O processo é simples e poderá ser eficaz para tirar os intrusos das discussões no Twitter.