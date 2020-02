O Twitter confirmou nesta sexta-feira que as contas oficiais do Facebook e Messenger, nesta rede social, foram hackeadas.

O problema já está resolvido, mas este é um exemplo em como a segurança online pode ficar comprometida, mesmo quando se trata das maiores empresas do Mundo.

Ninguém está a salvo na Internet, nem mesmo as grandes potências e já não é de agora que muitas delas viram o seus dados expostos devido a hackers experientes.

Agora foi a vez das contas do Facebook e Messenger nas redes sociais Twitter e Instagram serem invadidas por um grupo de hackers.

Contas do Facebook e Messenger no Twitter invadidas por hackers

As contas oficiais do Facebook e do Messemger nas redes sociais Twitter e Instagram, foram nesta sexta-feira, invadidas pelo grupo de hackers designado OurMine.

Os hackers acederam às contas e fizeram diversas publicações em nomes das mesmas.

Esta foi a mensagem deixada na conta do Facebook no Twitter:

A empresa de Mark Zuckerberg reagiu deixando a seguinte mensagem no Twitter:

Algumas das nossas contas empresariais nas redes sociais foram temporariamente invadidas, mas já temos o acesso seguro e restaurado.

Também o Messenger no Twitter foi invadido pelo mesmo grupo, onde foi deixada a mesma mensagem:

No seguinte tweet publicado por Jane Manchun Wong no twitter podemos ver a sequência das publicações deixadas pelos hackers na conta do Facebook, ao mesmo tempo que a empresa tenta reestabelecer a ordem na rede social.

Em comunicado, o Twitter confirma a invasão dos hackers às contas do Facebook e Messenger, indicando que o acesso foi feito através de uma plataforma de terceiros, designada Khoros.

Confirmamos que a conta foi hackeada através de uma plataforma de terceiros. Assim que tomamos conhecimento do problema, bloqueámos a conta comprometida e trabalhamos em colaboração com os nossos parceiros do Facebook para as restaurar.

A invasão durou cerca de 30 minutos, após isso tudo foi normalizado.

Contas no Instagram do Facebook e Messenger também foram invadidas

Para além do Twitter, também as contas do Facebook e Messenger no Instagram foram invadidas pelo mesmo grupo.

Nesta contas, os hackers OurMine publicaram imagens com o seu logótipo, que é a junção das letras ‘O’ e ‘M’.

OurMine foi o mesmo grupo de hackers que, no passado, já havia invadido as contas de Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai e da HBO. Em janeiro o mesmo grupo hackeou contas da NFL e ESPN.