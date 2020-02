Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Bastará atualizar a placa gráfica do meu PC?

Boa tarde. Tenho no meu pc montado com: Asus H97-Pro Gamer

Intel core i7 4790k

16 gb de RAM DDR 12800 (800MHz)

Nvidia Geforce GTX 750ti 2gb memória Gostava de saber se vale a pena mudar só de gráfica? Mário Santos

Resposta:

Mário,

Considerando que a ideia é aumentar o rendimento no processamento gráfico, claro que sim, sem sombra de dúvidas que vale a pena.

Esse conjunto de hardware tem plenas capacidades para tirar partido de uma placa gráfica mais poderosa. A motherboard suporta PCIe 3.0 16x, pelo que está enquadrado com o máximo atualmente necessário para placas gráficas. Embora já exista o PCIe 4.0, apenas as drives SSD tiram partido disso.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter de volta as imagens do Bing no Edge?

Caros amigos: Como vosso leitor diário, venho solicitar-vos ajuda para o seguinte: Instalei o novo Edge Chromium, o qual como é do conhecimento geral vem com Bing Instalado como recomendado. Acontece que gostaria de ver as imagens diárias. Vou às configurações, (roda dentada) do browser e faço a marcação para imagens do dia, que nada acontece. Mas no caso de querer alterar o motor de busca do Bing para o Google, também fica na mesma. O que estarei a fazer de errado? Agradeço a vossa ajuda Adelino Almeida

Resposta:

Adelino,

A forma de ter as imagens do dia do Bing é simples, de acordo com os nossos testes. Apesar de vir já por omissão neste browser, pode ser alterada para estar ou não presente.

Em primeiro lugar terá de ter definida a página inicial padrão. Esta é a que acompanha o Edge, por isso não precisa de fazer qualquer alteração.

Depois, nessa mesma página, terá de carregar na roda dentada, do lado direto. Na lista de opções que forma mostrada, deve escolher Inspirador.

Pode ainda escolher a opção Personalizado e depois definir se quer ou não a presença da Imagem do dia.

[Respondido por Pedro Simões]

É possível trocar o router do operador por outro?

Boa Noite, Já li em alguns fóruns que talvez seja possível trocar o router das operadores por um melhor. A própria ASUS acho que tem um firmware especifico para cada operadora, uma vez que a vodafone não possibilita usar a função media bridge (desabilitado por eles). A minha questão é: Será que é mesmo possível trocar por um melhor? A box irá dar? Com os melhores cumprimentos Pedro Gomes

Resposta:

Pedro,

Sim, é possível fazer essa troca mas, tal como referiu, é necessário que o router esteja preparado para isso.

De forma muito resumida, tanto para garantir disponibilidade do serviço como para controlo de acesso, os operadores utilizam VLANs para as boxes IPTV funcionarem corretamente… e por isso, não basta trocar um router por outro a contar que a ligação do ONT à porta WAN coloque tudo a funcionar.

No caso da ASUS, sim, de facto permite utilizar o serviço da Vodafone (julgo ser o seu operador) mantendo a box a funcionar, tal como podemos ver neste esquema. O único inconveniente é a impossibilidade de utilizar o serviço VoIP, mas que pode não ser um problema para o seu caso.

No entanto, a motivação da troca também é um dado importante. Dependendo do caso, a troca (tirar um e colocar outro) poderá não ser a melhor opção, e a utilização dos 2 em conjunto poderá ser uma solução (mesmo sem a porta com modo bridge). Mas claro, seria necessária mais informação para perceber se seria, ou não, uma solução.

[Respondido por Hugo Cura]

Como mudar o Linux usado no portátil?

Bom dia a todos, Gostaria de solicitar a vossa ajuda para a seguinte situação: Tenho um magalhães que queria “ressuscitar”. É dual boot, com uma versão Linux caixa magica 14. Como devo proceder para instalar o Linux Mint, sem perder o Windows 7. (Seria trocar a versão Linux existente por uma nova). Já agora, dá para atualizar o Linux intalado para uma versão mais atual? Obrigado pela vossa atenção e ajuda. Cumprimentos JP

Resposta:

JP, o que pede, nas 2 questões é possível. Elas não são complementares, mas deve escolher quer aplicar, se a instalação do Mint ou se a atualização da Caixa Mágica.

Para a primeira, deve fazer boot com a pen de instalação do Mint e depois, tendo muita atenção, deve escolher qual a partição a usar para a sua instalação. Deve aqui definir que irá usar a que tem atualmente a atual instalação Linux.

No caso de querer manter a distribuição atual, esta deverá ter presente as ferramentas necessárias para a atualização que quer fazer. Só tem de as encontrar, já instaladas, e seguir com o processo que for apresentado.

[Respondido por Pedro Simões]

Que endereço é este que eu tenho na minha rede?

Boa noite a toda a equipe, sou leitor assíduo da “pplware” há muitos anos, gosto de tecnologia e de todos os temas a que dão cobertura, obrigado por existirem. Mas hoje, gostava de ser interveniente por este meio, necessitava de um parecer técnico vosso, o que coloco em questão para mim, como amador, na área de redes não faz sentido, já tentei pesquisar na net, telefonei para a própria NOS, na qual sou cliente, não me sabem responder. A questão é a seguinte: tenho o router NOS wi-fi 4.0 o qual tem um autocolante na traseira com o seu MAC address, no meu está lá escrito (Ethernet Mac FTTH) e o respectivo código MAC:

00:00:00:00:03 o problema é que o último algarismo não corresponde ao que o meu PC detecta (detecta sempre o 4, já recorri a um programa básico de “sniffer” e acusa sempre o 4 e não o 3 que está no autocolante do router:

00:00:00:00:04 Já fiz “reset” ao router e nada… Reconheço algum alarmismo, fruto da falta de conhecimento que tenho nesta área, mas também já sofri há um ano uma intromissão que me obrigou a formatar o PC/ router e todos os aparelhos cá de casa. Seria possível ter a vossa ajuda, confirmarem num dos vossos testes essa questão, será algo normal, geral, ou algo pior, uma clonagem ou outro tipo de intromissão?? Desde já agradeço toda a atenção para este meu assunto, que poderá até dar um hipotético artigo conforme os resultados e observações que forem feitas por vós. Melhores cumprimentos Nuno Marques

Resposta:

Nuno,

Parece-nos que não é caso para que fique alarmado ou com medo de ter a sua rede comprometida.

Efetivamente, o endereço mac que tem representado no seu router é o da interface que está ligada à rede do operador e não o que está ligado diretamente ao seu PC.

O próprio nome que define, Ethernet Mac FTTH, aponta para que seja uma das interfaces que os operadores usam para ligar os equipamentos dos seus cilentes:

FTTH : É a arquitetura de rede de transmissão da fibra óptica onde a rede entra na residência do assinante, vindo diretamente da caixa de distribuição do fornecedor de serviço.

Assim, é normal que estes valores sejam diferentes e que até a interface que liga ao operador não seja sequer detetada.

[Respondido por Pedro Simões]

Comprei o Xiaomi Mi Watch, e agora?

Olá, meus caros. Entusiasmado com a vossa apreciação sobre o smartwatch Xiaomi MI, precipitei-me e mandei vir um. Acontece que veio acompanhado com instruções… em chinês. Correndo a Net, não encontro instruções noutra língua. Aliás, nem encontro instruções. Podem ajudar-me? José Moreira

Resposta:

José,

De acordo com as nossas pesquisas, o manual em PDF do Mi Watch ainda não está disponível, nem em chinês nem noutra língua.

Provavelmente, na loja onde fez a compra, estará referido que se trata da versão do smartwatch em chinês, que poderá ter-lhe passado ao lado.

Contudo, isso está longe de ser um problema. Desde há muito que este tipo de dispositivos são criados para funcionarem de forma intuitiva tal que dispensam um manual de instruções.

É claro que há sempre pormenores específicos, uma determinada combinação de botões ou um menu avançado que pode não ser assim tão intuitivo e seja mesmo necessário recorrer às instruções… mas aí, na falta de um idioma que conheçamos, o Google Translate entra em ação:

Basta abrir a app, selecionar os idiomas pretendidos e apontar ao texto. Simples e eficaz, e certamente resolverá o entrave do idioma.

Mas claro, reforço, não há como partir à descoberta.

[Respondido por Hugo Cura]

