A compra do Twitter por Elon Musk veio trazer à luz algumas questões associadas à liberdade de expressão. Muitos receiam que esta rede social possa perder parte da sua autonomia e ser controlada de forma mais firme.

As propostas não faltam e o Mastodon tem sido o que mais se destaca. A Comissão Europeia abraçou também estas alternativas e tem já o EU Voice e o EU Video, as suas redes sociais, baseados no Twitter e no YouTube.

Ainda estão numa fase de testes e de avaliação, mas a Comissão Europeia criou há poucos dias duas alternativas para as suas redes sociais. Estas suas plataformas são controladas de forma total e não dependem da gestão de terceiros.

Pretendem ser mais dois canais de comunicação para com os cidadãos europeus e seguem o que é padrão neste campo. Para implementar a sua versão do Twitter recorreu a uma instância de Mastodon e para o seu YouTube usa uma instalação da plataforma de código aberto PeerTube.

We are on #Mastodon!



You can now read and engage with news and information about EU policies in a privacy-focused environment.



Follow ushttps://t.co/THYkbKjQz6 #Fediverse @joinmastodon