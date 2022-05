Pagamento do IMI começa hoje! Saiba quanto vai pagar

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações.

O prazo para o pagamento do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) sobre os prédios rústicos e urbanos começa hoje, podendo os proprietários liquidar o imposto até ao final deste mês.

Em Portugal, o IMI veio substituir a "contribuição autárquica" em 1 de dezembro de 2003. O IMI é um imposto que se rege pelos princípios da equivalência ou do benefício e que incide sobre o valor patrimonial dos prédios. Este imposto é calculado e cobrado pela AT, mas são as autarquias que decidem, todos os anos, qual a taxa que pretendem aplicar no seu concelho, dentro dos referidos intervalos.

Este ano este imposto vai ficar mais barato em 55 concelhos. Há três concelhos que aumentaram, sendo eles Belmonte, Ponte da Barca e Torres Novas.

A partir de hoje já pode pagar a primeira prestação do IMI, sendo este o único pagamento se o valor do imposto for inferior a 100 euros.

Ultrapassado este montante, o imposto é dividido em duas ou três fases (consoante o montante global seja, respetivamente, inferior ou superior a 500 euros) a serem pagas em maio e novembro ou em maio, agosto e novembro.

Como saber quanto vai pagar de IMI?

Para saber o valor que vai ter de pagar de IMI deve ir ao Portal das Finanças e depois aceder, por exemplo, aos Alertas. Depois basta carregar em Ver Mais.

Em seguida escolha o ano (neste caso 2021) para saber quanto tem de pagar.

Por fim é emitida a nota de cobrança, onde pode saber o valor a pagar e como o pode fazer.

Segundo os dados oficiais enviados à Lusa, no ano passado houve 559.761 contribuintes com um valor de IMI superior a 100 euros que aproveitaram o mês de pagamento da primeira prestação deste imposto para o liquidar na totalidade.