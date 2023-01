Cofundador do Twitter não acredita que Musk seja a pessoa certa para gerir a rede social

Acompanhámos a turbulenta chegada de Elon Musk ao Twitter e sabemos aquilo que a sua permanência tem representado. Por também o saber, o cofundador da rede social considera que o empresário não é a pessoa certa para gerir a plataforma.

De facto, a intervenção de Elon Musk não tem colecionado adeptos...

O Twitter foi fundado, em 2006, por Jack Dorsey, Evan Williams, Noah Glass e Biz Stone. Recentemente, este último partilhou achar que Elon Musk "não parece ser" a pessoa certa para possuir a rede social.

Não parece que seja agora, mas posso estar errado.

Disse Stone, ao The Guardian, acrescentado que gerir uma empresa não é tarefa fácil, porque "50% das pessoas vão ser felizes, 50% das pessoas vão ficar chateadas contigo". Conforme explicou, um gestor tem de aprovar e compactuar com coisas que talvez não sejam do seu agrado, ou com as quais simplesmente não concorda, pelo sucesso do negócio.

Como ações questionáveis, o cofundador do Twitter apontou a dispensa da equipa de moderação, bem como a devolução das contas a figuras públicas que foram outrora suspendidas por violarem a política da rede social e partilharem discurso de ódio.

Depois de várias alegações, Biz Stone partilhou que não tem a certeza que o Twitter terá sucesso para sempre, como empresa. No entanto, revelou acreditar que o conceito da plataforma estará sempre presente, mesmo que seja através de outras redes sociais semelhantes.

Só seria importante que a ideia do Twitter continuasse. E isso já aconteceu. Isso parece já estar a acontecer. O Mastodon parece estar a ganhar a versão descentralizada e de código aberto do Twitter. As pessoas parecem estar a ir lá.

Disse Biz Stone, ao The Guardian.

