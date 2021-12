6 conteúdos que não deve partilhar no seu LinkedIn

O LinkedIn é a rede social profissional mais popular contando com mais de 700 milhões de utilizadores. Mesmo sendo uma das melhores plataformas para partilhar o seu currículo, portfólio, e outros conteúdos relacionados com o trabalho, há certos conteúdos que não deve publicar.

Portanto, trazemos-lhe hoje algumas das coisas que não deve partilhar para ficar com o perfil o mais profissional possível.

O LinkedIn é uma rede social ótima para pessoas que procuram ligar-se a outros indivíduos com os mesmos interesses. No entanto, há muitas coisas que nunca deve publicar na plataforma se quiser permanecer do lado certo do profissionalismo.

É de salientar que, ao longo de todo este artigo, serão dados conselhos do que não partilhar na sua conta LinkedIn. Poderão haver empregadores que realmente não se importam com estes tópicos, mas de um modo geral e para aumentar o seu alcance, esteja atento a eles.

1. Fotos pouco profissionais

Tal como mencionado, o LinkedIn é um site para criar redes e relações comerciais, e não para promover as suas noites de diversão. Fotografias pouco profissionais podem refletir de forma negativa a sua ética de trabalho.

Partilhar conteúdo deste tipo é especialmente uma má ideia para quem procura emprego uma vez que os empregadores podem analisar todas as suas fotografias e julgá-lo com base nelas.

E ainda, publicar fotografias inadequadas que violem as políticas do LinkedIn pode levar à suspensão da sua conta. Embora fotografias e vídeos estejam entre as coisas que o ajudarão a atrair empregadores, há que ter sempre muito cuidado.

2. Informação pessoal no LinkedIn

Pode pensar que não é nada de especial publicar dados pessoais no LinkedIn, mas há empresas por aí que podem vender a sua informação por dinheiro fácil ou até mesmo utilizá-la contra si.

Nunca deve publicar dados pessoais como o seu número de telefone, endereço de correio eletrónico, morada, ou outras informações pessoais. Mesmo que esteja à procura de um emprego, evite partilhá-las. Muitos empregadores contactá-lo-ão diretamente se estiverem interessados em si.

Poderá também correr o risco de ser contactado por spammers que poderão enviar-lhe ligações prejudiciais através do seu endereço de correio eletrónico.

Outro detalhe são as informações sobre o seu salário pessoal, algo que não deve partilhar com toda a gente. Partilhar esta informação poderá levar a problemas com o seu patrão ou patroa atual.

3. Posts duvidosos no LinkedIn

Ao utilizar o LinkedIn, é importante lembrar que se representa a si próprio ou à sua marca profissional. A publicação de conteúdos duvidosos pode levar a reações negativas por parte dos seus seguidores, pelo que é melhor evitá-los.

As empresas não vão querer contratá-lo se o virem a publicar este tipo de conteúdo. Há uma boa hipótese de as empresas a que se candidata terem uma política empresarial rigorosa sobre o que os empregados podem e não podem publicar online. Além disso, este tipo de posts estão frequentemente a gerar discussões que, infelizmente, não resultam em conversas lá muito produtivas.

4. Posts Políticos e Religiosos

Fazer posts políticos e religiosos no LinkedIn pode ofender algumas pessoas. Além de poder afastar potenciais clientes ou colegas com os seus pontos de vista, pode até mesmo começar discussões desnecessárias e prejudicar a sua procura de emprego.

Os empregadores estão sempre à procura de redes sociais para obterem uma noção da personalidade das pessoas e se estas se encaixam na sua empresa. Se virem este tipo de posts, podem perder o interesse em contactá-lo para uma entrevista.

Além disso, não partilhe mensagens políticas. Elas podem fazer com que pessoas com uma visão diferente percam todo o interesse em si.

Lembre-se de que o LinkedIn é uma plataforma global. A política que apoia pode não ser relevante noutros países, por isso mantenha-se ligado a tópicos relacionados com a indústria ou com os quais a maioria das suas conexões se pode relacionar.

5. Comentários Negativos

A publicação de conteúdo difamatório no LinkedIn pode trazer-lhe problemas. Se estiver a partilhar informações erradas sobre uma empresa ou pessoa, há uma boa possibilidade de que estes tomem medidas legais contra si, o que inclui perda de emprego e possível pena de prisão.

Portanto, esteja atento. Evite escrever mensagens negativas sobre os seus empregadores atuais ou anteriores no LinkedIn. Isso pode prejudicar a sua reputação, fazer com que seja despedido, ou dificultar-lhe a obtenção de emprego.

Muitos gestores e empregadores usam o LinkedIn, e verão os seus posts. Se pensarem que poderá ser difícil trabalhar consigo, é provável que passem para outros candidatos.

Além disso, não faça comentários negativos sobre o seu chefe e colegas de trabalho. De mais a mais, comentários negativos para os seus colegas pode arruinar as relações e dificultar-lhe a construção de relações profissionais.

6. Anúncios no LinkedIn

As pessoas não o seguem para verem os anúncios. Como tal, provavelmente ignorarão quaisquer posts relacionados com isso. As pessoas não reagem favoravelmente à autopromoção quando esta ocorre em locais onde não esperavam. Na realidade, a autopromoção pode prejudicar a forma como as conexões o vêm, e afastam potenciais clientes. Como se já não bastasse, os anúncios no LinkedIn apresentam-se como spam.

O LinkedIn é um ótimo local para partilhar conhecimentos valiosos, por isso concentre-se na publicação de conteúdos relevantes e com benefícios que ajudarão o seu público a resolver os seus problemas. Desta forma, pode aumentar a sua rede profissional e gerar mais oportunidades.

Leia também...