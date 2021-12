Intel alerta que a escassez de chips vai piorar se os EUA proibirem a importação de compostos

A escassez de chips continua a ser um dos problemas mais vincados da indústria tecnológica, condicionando significativamente a disponibilidade de equipamentos de vários segmentos no mercado.

No entanto, agora a Intel deixa um alerta e diz que a escassez de componentes poderá piorar ainda mais caso os Estados Unidos da América proíbam a importação de compostos específicos.

Intel alerta para possível agravamento da escassez de chips

De acordo com os últimos relatórios da indústria tecnológica, a fabricante Intel estará a tentar dissuadir a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC) de suspender as importações de um composto designado pasta de polimento químico-mecânica, vendida com o nome de Optiplane.

Este bloqueio acontece devido ao facto de a empresa que o fabrica, a Rohm & Haas da DuPont, ter sido processada depois de infringir a patente da CMC Materials Inc. O composto é produzido no Japão e em Taiwan.

A Intel é contra a proibição de importação do produto, uma vez que este é usado na produção de chips e a sua falta poderá agravar a escassez de componentes que já existe. Segundo o que referiu um representante da Intel Corporation:

Banir as pastas Optiplane nas linhas de fabrico de chips semicondutores nos Estados Unidos sem um período de transição de 24 meses, pode entrar em conflito com as segurança nacional e com os interesses económicos.

Segundo a CMC Materials, a Rohm & Haas da DuPont usou a tecnologia por si patenteada para a produção do Optiplane. O produto final serve para polir as camadas semicondutoras das wafers. Já no verão passado, um tribunal dos EUA deu razão à CMC Materials e rejeitou os argumentos da Rohm & Haas da DuPont de que a patente seria inválida.

Assim, a proibição da importação de Optiplane para os EUA poderá representar um sério problema para a Intel, uma vez que esta depende mais das fábricas norte-americanas do que as suas rivais, pois as indústrias asiáticas não serão afetadas com esta decisão. Segundo o site Bloomberg, os advogados da Comissão de Comércio Internacional podem concordar com o pedido da Intel de um período de carência de 24 meses para qualquer proibição de importação. De acordo com Thomas Chen, advogado do departamento:

Este atraso dará à Intel tempo suficiente para encontrar uma alternativa viável ao material banido, especialmente se a comissão também levar em consideração a escassez global de semicondutores.

No entanto, na ótica da CMC Materials, a Intel e a DuPont estão apenas a usar a desculpa da escassez de chips para escapar às sanções.