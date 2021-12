Um dos extras que o Chrome traz, bem como todos os browser que nele são baseados, são as extensões. Estas permitem dar a esta proposta da Google funcionalidades extra e que de outra forma não estavam disponíveis.

Com todo o tipo de propostas presentes, nem sempre é simples de escolher as melhores e mais úteis. Para ajudar os utilizadores do Chrome, a Google resolveu eleger as melhores extensões de 2021 e apresentou agora a sua lista.

As melhores extensões para o Chrome

Do que a Google nos conta, o ano de 2021 foi muito rico no que toca a propostas para o Chrome. As extensões cresceram e os programadores criaram muitas propostas novas e que elevam ainda mais o que este browser oferece aos utilizadores.

LOOM: permite capturar e compartilhar vídeos facilmente com outras pessoas.

permite capturar e compartilhar vídeos facilmente com outras pessoas. Mote: Adicione mensagens de voz a aplicativos como Documentos, Apresentações, Folhas de cálculo e Formulários Google, para poder fazer comentários de voz que outras pessoas podem ouvir.

Adicione mensagens de voz a aplicativos como Documentos, Apresentações, Folhas de cálculo e Formulários Google, para poder fazer comentários de voz que outras pessoas podem ouvir. Wordtune : é um "parceiro de escrita", sugerindo reformulações de frases para serem melhor compreendidas.

: é um "parceiro de escrita", sugerindo reformulações de frases para serem melhor compreendidas. Forest : ajuda-o concentrar-se no seu trabalho através de um formato semelhante ao de um jogo. Também tem a sua própria app para Android.

: ajuda-o concentrar-se no seu trabalho através de um formato semelhante ao de um jogo. Também tem a sua própria app para Android. Dark Reader : ative o modo escuro em qualquer página da web, mesmo que oficialmente não ofereça suporte para isso.

: ative o modo escuro em qualquer página da web, mesmo que oficialmente não ofereça suporte para isso. Tab Manager Plus : torna mais simples gerir vários separadores em grupos. Inclui várias funções para gerir os separadores abertos no Chrome.

: torna mais simples gerir vários separadores em grupos. Inclui várias funções para gerir os separadores abertos no Chrome. Nimbus: ferramenta que adiciona novas funções de captura de ecrã e gravação de vídeo.

A lista acima faz parte das escolhas da gigante das pesquisas para o seu browser, neste caso focando-se em duas áreas importantes para os utilizadores. A Google coloca-as no que chamou de Comunicação e colaboração, e Maner-se produtivo.

Lista da Google continua com mais opções

Esta lista não se limita ao que está já apresentado e cresce para outras áreas de utilização. Existem mais 6 propostas para além das 7 anteriores e que elevam ainda mais o Chrome para os utilizadores e as suas necessidades.

Kami : permite que crie um ambiente de aprendizagem interativo a partir de documentos.

: permite que crie um ambiente de aprendizagem interativo a partir de documentos. InsertLearning : torna mais simples fazer anotações e adicionar comentários a qualquer página da web.

: torna mais simples fazer anotações e adicionar comentários a qualquer página da web. Toucan : extensão que ajuda a aprender idiomas enquanto navega na Internet.

: extensão que ajuda a aprender idiomas enquanto navega na Internet. Rememberry : aprendizagem de idiomas através de "flashcards" do browser.

: aprendizagem de idiomas através de "flashcards" do browser. Stylus : permite que instale ou crie temas para alterar a aparência de qualquer página da web. É possível ganhar dinheiro vendendo temas para outros utilizadores.

: permite que instale ou crie temas para alterar a aparência de qualquer página da web. É possível ganhar dinheiro vendendo temas para outros utilizadores. Rakuten: Procure cupões e descontos em mais de 2.500 lojas para economizar dinheiro.

Desta vez os temas das extensões são bem diferentes e cobrem áreas bem mais vastas que as anteriores. Falamos da Aprendizagem virtual e da Necessidade de fazer e guardar alguma mudança.

Propostas personalizadas para este browser

Esta apenas uma lista das muitas propostas que a Google encontrou na sua loja dedicada às extensões do Chrome. Foram consideradas as melhores e mais úteis de 2021, dando aos utilizadores um extra importante para o seu dia a dia.

Esta lista certamente poderia ser muito maior e com muitas mais propostas. É a escolha da Google e abre as portas ao que o Chrome pode dar aos utilizadores. Certamente que os utilizadores têm as suas propostas, nestas e noutras áreas, mas sempre com o foco no que este browser pode oferecer.