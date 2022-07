Retirados mais de 100 mil kg de plástico da Grande Mancha de Lixo do Pacífico

Parece de filme, mas o oceano alberga, efetivamente, uma ilha formada apenas por plástico. A caminhar em direção à extinção desse lixo, a The Ocean Cleanup retirou mais de 100.000 kg de resíduos da Grande Mancha de Lixo do Pacífico.

O aperfeiçoamento dos equipamentos poderá permitir que se elimine essa ilha de vez.

Conforme explica o Público, a Grande Mancha de Lixo do Pacífico é “uma ilha em que não se pode caminhar: é toda feita de plástico flutuante”. Embora pareça um conceito inventado, a verdade é que o oceano está, efetivamente, a albergar uma enorme quantidade de lixo acumulada.

Com os sistemas anteriores da The Ocean Cleanup já tinham recolhido mais de 7.173 kg de plástico. Em agosto de 2021, no sentido de continuar a retirar esses resíduos da água, de forma mais eficiente, a The Ocean Cleanup instalou a Jenny.

Desde essa data, o Sistema 002 já recolheu 101.353 kg de plástico, em 45 extrações, limpando uma área de mais de 3.000 km2 – comparável ao Luxemburgo. Portanto, no total, estamos a falar de mais de 108.000 kg de plástico.

Em 2018, de acordo com um estudo levado a cabo pela The Ocean Cleanup, a Grande Mancha de Lixo do Pacífico já tinha acumulado 79.000.000 kg. Se conseguirem repetir esse carregamento de 100.000 kg de plástico 1.000 vezes, a Grande Mancha de Lixo do Pacífico poderá desaparecer.

Estou orgulhoso da equipa da The Ocean Cleanup por ter atravessado este marco, o que é, tanto mais notável quanto o Sistema 002, ainda é um sistema experimental. Agora que a nossa tecnologia está validada, estamos prontos para avançar para o nosso novo e expandido Sistema 03, que deverá capturar plástico a um ritmo potencialmente 10 vezes superior ao do Sistema 002, através de uma combinação de maior tamanho, maior eficiência, e maior tempo de funcionamento. A nossa transição para o Sistema 03 deverá começar em breve.

Partilhou Boyan Slat, CEO e fundador da The Ocean Cleanup.

Por agora, a equipa está focada no desenvolvimento do Sistema 03.

