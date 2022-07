Portugal já inaugurou a gigante “Gigabateria” do Tâmega

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) foi inaugurado na passada segunda-feira e representa um investimento total de 1.500 milhões de euros.

A "Gigabateria" do Tâmega, como tem vindo a ser apelidado este projeto, foi concessionado à espanhola Iberdrola e inclui a construção de três barragens e de três centrais hidroelétricas: Alto Tâmega, Daivões e Gouvães. Este sistema de armazenamento de energia é um dos maiores da Europa.

"Gigabateria" do Tâmega pode abastecer 11 milhões de pessoas durante um dia inteiro

As centrais de Daivões (Ribeira de Pena) e de Gouvães (Vila Pouca de Aguiar), que entraram, esta segunda-feira, em pleno funcionamento e onde a potência instalada é de 998 megawatts (MW) já foram inauguradas. A terceira barragem, a do Alto Tâmega, ainda não está concluída.

O complexo tem com uma potência total instalada de 1.158 MW, alcançando uma produção anual de 1.760 gigawatts hora (GWh), ou seja, 6% do consumo elétrico do país. Tal é o equivalente ao abastecimento de energia dos municípios vizinhos do projeto e das cidades de Braga e Guimarães, cerca de 440.000 residências.

O SET é considerado um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos, e, segundo tem sido divulgado pela Iberdrola, representa um investimento total de 1.500 milhões de euros, mobilizando, durante a construção, muitas empresas e trabalhadores.

O empreendimento representa mais de 50% do objetivo do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH).

Assim que a construção estiver completa, o complexo vai empregar 40 pessoas em permanência, depois de cerca de 20.000 terem sido necessárias para erguer o complexo.