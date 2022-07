A novela da compra do Twitter por Elon Musk tem estado a revelar-se rica em situações pouco normais e que que ninguém esperava. Começou pela desistência do homem forte da Tesla no negócio e nas suas tentativas de adiar ou até cancelar este processo.

A mais recente ação tinha sido o pedido de adiamento, que agora já teve uma resposta. O tribunal negou este pedido de adiamento e este processo é mesmo para avançar, tendo até já uma data prevista para chegar à barra do tribunal.

Não tem sido simples gerir o processo de compra do Twitter por Elon Musk. Este que era um negócio quase garantido, acabou por sofrer um revés há pouco tempo, com a desistência da compra, com alegações de que a informação pedida pelo homem da Tesla tinha sido negada.

Naturalmente que o Twitter reagiu de forma firme a esta mudança, avançando de imediato para os tribunais. Quer que Elon Musk avance com o acordado e que compre a rede social pelos 44 mil milhões que estavam definidos para este negócio.

Numa primeira audiência que teve lugar agora, a juíza Kathaleen St. J. McCormick decidiu contrariar o mais recente pedido de Elon Musk. Este queria adiar o julgamento para fevereiro de 2023, para assim dar tempo à sua equipa para se preparar.

O que foi decidido vai também contra o que Twitter queria, mas muito mais aceitável. A equipa da rede social queria um julgamento de 5 dias, que afinal será de 7 dias. Há ainda a data prevista para este confronto, que afinal não acontece em setembro, como pretendido.

No tribunal, o advogado do Twitter argumentou que a conduta de Elon Musk era "indesculpável". O criador da SpaceX manteve um plano de retenção de funcionários e está focado numa "destruição desnecessária de valor". Em resposta, os advogados de Musk sugeriram que o Twitter estava a criar um problema com dados de bots.

Ambas as equipes concordaram que a equipe de Musk executou milhões de consultas no feed em tempo real de Tweets à medida que são enviados. Os advogados de Musk também indicaram que o New York Times recebeu uma cópia do processo do Twitter antes deste ser entregue a esta equipa.