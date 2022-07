Dubai quer gerar 40 mil empregos virtuais para ganhar terreno no metaverso

O metaverso ser uma parte do que nos reserva o futuro não é certo, mas é uma forte possibilidade. Apesar de haver quem duvide, há também aqueles que acreditam no seu potencial, como é o caso do Príncipe Herdeiro do Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed, que está a preparar o caminho do emirado.

O governo pretende criar 40 mil novos empregos e direcionar a estratégia económica para o metaverso.

Ainda o metaverso não vai a meio e o Dubai já ambiciona ser uma das 10 maiores economias desse mundo virtual. De acordo com a Bloomberg, o Príncipe Herdeiro Sheikh Hamdan bin Mohammed definiu que serão criados 40 mil empregos online.

Conforme adiantou a agência noticiosa estatal WAM, o governo pretende criar infraestruturas e definir medidas para acelerar a adoção dessas tecnologias, bem como estabelecer normas internacionais para a criação de plataformas seguras para os utilizadores.

A estratégia foi anunciada pelo Príncipe Herdeiro do Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed e pretende ajudar o governo a cumprir o objetivo de triplicar o número de empresas de blockchain, em cinco anos. Aliás, de acordo com Sdubaiheik Hamdan, agora, o Dubai está ligado a mais de mil empresas associadas ao metaverso e à blockchain, gerando 500 milhões de dólares para a economia local.

Com os 40 mil empregos e os quatro mil milhões de dólares em PIB adicionais, o Dubai planeia tornar-se numa das 10 maiores economias do mundo, no metaverso.

A WAM informou ainda que o plano do Dubai passa pressionar o desenvolvimento de talentos e a concretização de investimentos em capacidades que serão cruciais no futuro. Tudo isto, garantindo a assistência necessária para a educação sobre o metaverso orientada para criadores de conteúdo, programadores e consumidores de plataformas digitais.

Segundo o Tech Times, e demonstrando o potencial do metaverso, em 15 anos, espera-se que a dimensão do mercado global direcionado para esse mundo digital varie entre 10 biliões e 30 biliões de dólares.

