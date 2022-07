As medidas de segurança da Apple têm vindo a aumentar com o tempo. Esta é uma área essencial para a gigante de Cupertino e isso tem sido visto não apenas nos seus sistemas operativos, mas também nos serviços que tem disponíveis.

Com o alargar destas medidas de proteção aos utilizadores, a Apple traz agora uma novidade para o Windows. Este sistema da Microsoft também já pode aproveitar a segurança do 2FA da Apple, reforçando assim as passwords.

Mais segurança da Apple para o Windows

Foi no ano passado que a Apple atualizou o iCloud Utility para Windows, trazendo para este e pela primeira vez um gestor de passwords. Este permite que os utilizadores possam aceder e gerir as suas passwords guardadas no iCloud Keychain a partir de um PC com o Windows. Agora, esta solução iCloud foi atualizada com suporte para geração de códigos de autenticação de dois fatores (2FA).

Conforme tem sido referido pelos utilizadores no Reddit, a versão mais recente do iCloud Passwords for Windows (que faz parte do iCloud Utility for Windows) agora funciona com códigos de autenticação de dois fatores, também conhecidos como 2FA. O suporte 2FA foi adicionado pela primeira vez ao iCloud Keychain no iOS 15 e macOS Monterey, e agora finalmente também funciona no Windows.

Códigos 2FA diretamente do iCloud Passwords

Para quem não conhece, um código de autenticação de dois fatores é uma camada adicional de segurança que pode ser pedida ao fazer login num site ou app. Estes códigos podem ser gerados por gestores de passwords como o 1Password, o LastPass e o iCloud Keychain.

Como o iCloud Keychain adicionou suporte para códigos de autenticação de dois fatores, os utilizadores de iPhone, iPad e Mac não precisam mais de apps de terceiros para gravar e guardar esses códigos. Assim, os utilizadores do Windows que dependem do iCloud Passwords também podem ter acesso ao gerador de código 2FA. Existem, no entanto, algumas limitações.

No Windows, esta proposta funciona apenas com o Microsoft Edge e o Google Chrome. Isso significa que os utilizadores que preferem outros browsers, como o Mozilla Firefox u outros, precisam abrir o iCloud Passwords sempre que precisarem gerar um código 2FA com o iCloud Keychain.

Mais algumas novidades para este sistema

Com a atualização mais recente, os utilizadores do Windows também podem adicionar e visualizar as notas adicionadas às suas passwords no iCloud Keychain – um recurso introduzido com o iOS 15.4. Em novembro de 2021, a Apple também adicionou a opção de permitir que os utilizadores gerem passwords fortes com o iCloud Passwords no Windows.

Embora o iCloud Keychain não tenha tantos recursos como os seus concorrentes, este pode ser uma boa alternativa gratuita para um gestor de passwords para utilizadores que possuem pelo menos um dispositivo Apple. O iCloud para Windows está disponível gratuitamente na Microsoft Store e requer um PC com Windows 10 ou posterior.