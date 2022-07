Os problemas no Windows 10 têm estado a colocar o sistema da Microsoft num verdadeiro turbilhão. Estes acumulam-se e surgem de forma aleatória em áreas do sistema que se julgavam estar estáveis e livre de falhas.

Depois de muitas questões reveladas, surge agora uma nova, que afeta novamente as impressoras. Desta vez associa-se às que se ligam por USB ao Windows 10 e que leva a que surjam repetidas no sistema, que por sua vez não as pode usar.

Não são novas e nem recentes as falhas de impressoras no Windows 10. Este elemento tem estado debaixo de fogo com algumas questões que podem impedir a sua utilização. Resultam da remoção de algumas correções anteriores e vão trazer novos problemas meses depois.

A mais recente falha aponta agora para a mesma área, mas para as impressoras que se ligam ao Windows 10 por uma porta USB. Estas estão a surgir duplicadas no sistema e a Microsoft já reconheceu o problema, revelando que "o uso normal da impressora pode ser interrompido em qualquer um dos cenários, resultando em falha nas operações de impressão".

Apesar de estar a investigar o problema do Windows 10 e a forma de o resolver, a Microsoft deu algumas indicações. Este problema poderá ser resolvido temporariamente seguindo estes passos apresentados:

Abrir a app Definições, navegar até "Bluetooth e dispositivos" e selecionar "Impressoras e scanners".

​Se existir uma impressora duplicada, como com o sufixo "Cópia1", confirme se a impressão funciona para esta impressora. Esta impressora deve funcionar como esperado.

​Se precisar usar a instalação original da impressora e não a duplicada, clique com o botão direito do rato na impressora duplicada, selecione "Propriedades da impressora" e selecione o separador "Portas". Registe a porta em utilização.

Abra as "Propriedades da impressora" na impressora original e selecione o separador "Portas". Na lista exibida, selecione a opção da porta em utilização pela impressora duplicada. A impressora duplicada pode ser removida se esta impressora original funcionar normalmente.

Se as soluções alternativas acima não funcionarem, pode tentar atualizar o driver da impressora ou verificar se existe uma atualização de firmware no site do fabricante da impressora.

Se o problema persistir, também pode tentar reinstalar a impressora usando os seguintes passos:

Desligue a impressora e todos os cabos

Abra a app Definições, navegue até "Bluetooth e dispositivos" e selecione "Impressoras e scanners".

Selecione a impressora afetada e selecione a opção "Remover dispositivo"

Reinicie o seu computador

Ligue a impressora e volte a ligá-la ao computador

Este problema segue uma longa lista de falhas que as atualizações têm trazido. Esperava-se que dada a maturidade do Windows 10 estas situações tivessem deixado de existir e que os utilizadores estivessem já sem ter de passar por eles.