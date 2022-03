RADARSAT-2: Satélite de observação da Terra vai fornecer imagens ao governo da Ucrânia

Esta guerra estará para durar, pelo menos é isto que nos dizem os indícios. Infelizmente as vítimas deste conflito são os civis. A força aplicada pela Rússia é totalmente avassaladora, principalmente vinda do céu. Para ajudar as tropas de Volodymyr Zelensky a defender a Ucrânia, a empresa MDA do Canadá fornecerá imagens de radar por satélite ao Governo ucraniano para o ajudar a contrariar a invasão russa daquele país.

O RADARSAT-2 permite obter imagens precisas de qualquer zona do planeta, tanto de dia como de noite e independentemente das condições meteorológicas. São imagens com um detalhe impressionante.

Forças armadas da Ucrânia terão suporte vindo do espaço

Mike Greenley, diretor-executivo da MDA, divulgou uma declaração a 8 de março de que a empresa obteve autorização especial do governo canadiano para recolher imagens de radar de abertura sintética por satélite sobre a Ucrânia.

As imagens captadas pela tecnologia Synthetic Aperture Radar (SAR) da MDA, que é única pela sua capacidade de ver através de todas as condições meteorológicas e nebulosas, serão fundidas e analisadas com outras fontes de imagens de empresas comerciais de observação da Terra para desenvolver relatórios abrangentes de inteligência quase em tempo real para os funcionários do governo ucraniano.

Disse o executivo da empresa responsável pelo RADARSAT-2.

As imagens da MDA serão partilhadas com um parceiro espacial comercial nos Estados Unidos. As imagens serão então fundidas e analisadas com imagens adicionais recolhidas por outras empresas de observação da Terra, e os relatórios dos serviços secretos serão então partilhados com o Governo da Ucrânia.

Apesar de serem referidas outras empresas, estas não constam da comunicação feita pela MDA.

Sentimo-nos honrados por podermos utilizar as nossas capacidades de satélite de radar para contribuir para estes esforços internacionais, e continuaremos a fazer tudo ao nosso alcance para ajudar o Governo da Ucrânia a proteger os seus cidadãos.

Acrescentou Greenley.

As imagens SAR (Radar de abertura sintética) de formações russas foram citadas como uma necessidade urgente num pedido de assistência comercial do ministro da transformação digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, no dia 1 de março.

Precisamos muito da oportunidade de assistir ao movimento das tropas russas, especialmente à noite, quando as nossas tecnologias são de facto cegas! Os dados SAR são importantes para compreender os movimentos das tropas e veículos russos à noite, considerando que as nuvens cobrem cerca de 80% da Ucrânia durante o dia.

Escreveu Federov.

Canadá financia compra de imagens de satélite para vigiar russos

O governo canadiano também anunciou a 3 de março que forneceria à Ucrânia 1 milhão de dólares canadianos ($780.000) para utilização na compra de imagens de satélite de alta resolução. Isto é independente da iniciativa MDA.

A Ministra da Defesa canadiana Anita Anand disse que o dinheiro seria especificamente utilizado para comprar imagens que permitiriam aos militares ucranianos seguir os movimentos das tropas e equipamento russos.

O Canadá tinha anteriormente fornecido imagens do RADARSAT-2 à Ucrânia como parte de uma iniciativa anunciada em fevereiro de 2015. Esta foi uma iniciativa do então governo do Partido Conservador do Canadá para ajudar a Ucrânia a lidar com as forças separatistas apoiadas pela Rússia na parte oriental do país.

Mas este acordo foi interrompido pelo atual governo do Partido Liberal do Canadá em 2016. Houve preocupações de que as imagens estivessem a ser utilizadas para atacar alvos específicos no leste da Ucrânia. Além disso, a transferência das imagens para a Ucrânia era dificultada por regras burocráticas que limitavam a eficácia dos dados. O Canadá cortou o fluxo de dados do RADARSAT-2 para a Ucrânia a 6 de maio de 2016.

Agora e dada a desigualdade de arsenal na defesa do país, o Canadá tomou a decisão de voltar a cooperar dada a pertinência desta contribuição.