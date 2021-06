Lua Cheia de hoje será a primeira do verão. Saiba como pode observar o fenómeno!

Por vezes, o céu presenteia-nos e dá-nos ainda mais motivos para o observarmos. Depois da última Super Lua, em maio, hoje, será visível, em todo o mundo, a primeira Lua Cheia do verão apelidada de Strawberry Moon nos países anglófonos.

Conforme esperado, não apresentará mudanças significativas na sua aparência, pelo que apenas parecerá maior no céu, uma vez que estará mais próxima do nosso Planeta.

Teoricamente, dá-se o nome de Super Lua ao momento em que a Lua Cheia ocorre quando o satélite natural está próximo da Terra. Embora seja unânime entre os especialistas a existência de duas Super Luas, este ano – uma em abril e outra em maio -, o conceito ainda não está amplamente consolidado. Isto, porque os especialistas recorrem a diferentes indicadores para decidir a proximidade a que a Lua está da Terra.

Portanto, há publicações que consideram a Lua Cheia de hoje a última de um conjunto de quatro Super Luas. Todavia, outras consideram que, por estar mais longe do que as anteriores, não pode ser apelidada dessa forma.

Ainda assim, Super Lua ou não, valerá certamente a pena observar o céu noturno de hoje.

Como observar a (super) Lua Cheia de hoje?

De ressalvar que a qualidade da observação dependerá do local a partir do qual estará a tentar observar o fenómeno. Isto, porque as condições meteorológicas poderão não ser as ideais. Nesse caso, poderá acompanhá-lo online em direto, aqui.

Se o local reunir as condições ideais, espera-se que o ponto máximo da Lua Cheia aconteça entre a 01h e as 02h da madrugada do dia 25.

Desta vez, Portugal poderá assistir ao fenómeno. Recorde-se que, em maio, o mundo observou um eclipse lunar total e também a maior Super Lua do ano. No entanto, no nosso país, o eclipse total não foi visível, porque ocorreu à luz do dia.