TCL NXTWEAR G – Os óculos inteligentes compatíveis com mais de 100 smartphones

Muitas são as empresas que estão a começar a anunciar os seus equipamentos tecnológicos de consumo, antecipando aquilo que será o MWC, que este ano decorrerá também de forma atípica, com muitas empresas a optar por fazer apenas anúncios e eventos online. A TLC acabou assim de dar a conhecer algumas novidades para este ano, onde se destacam uns óculos inteligentes, os TCL NXTWEAR G.

Os óculos TCL NXTWEAR G Wearable Display Glasses combinam dois micro ecrãs OLED da Sony com portabilidade, funcionalidade plug-and-play e um design caracterizado como confortável… sobre o estilo, cada um que tire as suas conclusões…

A TLC acabou de anunciar os TCL NXTWEAR G Wearable Display Glasses. Trata-se de um produto premium que surge como uma extensão do dispositivo móvel e transporta o utilizador para uma experiência multimédia imersiva, onde quer que esteja.

Segundo a empresa, os óculos TCL NXTWEAR G surgem para oferece um cinema portátil para os cinéfilos, um mundo imersivo para os gamers, ou (simplesmente) um espaço privado em casa, no trabalho ou nos transportes.

O design acaba por ser discreto, sem molduras e com acabamentos de topo. A marca ainda refere que se trata de um produto confortável. Apesar de não serem os óculos depois mais elegantes no rosto, a verdade é que são uma solução muito mais interessante do que qualquer outra que já tenhamos visto.

Estes óculos são plug-and-play, pelo que podem ser ligados ao portátil, tablet ou smartphone para receber energia, o que acabará por facilitar a utilização do produto.

Os dois ecrãs integrados têm resolução 1080p com tecnologia Sony Micro OLED. A TLC indica que este produto é assim ideal para entregar uma experiência com proporções de sala de cinema, quando o NXTWEAR G emula um ecrã de 140 polegadas com um formato 16:9.

Além disso, vêm com um sistema de som em stereo, para uma maior imersão na visualização dos conteúdos.

O NXTWEAR G é compatível com mais de 100 smartphones, equipamentos híbridos 2-em-1, e portáteis de todos os maiores fabricantes, ficando comercialmente disponível no mercado australiano no início do próximo mês, sendo disponibilizado subsequentemente em mercados selecionados.