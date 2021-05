É já quarta-feira: Eclipse lunar total e a maior Super Lua do ano

Será já esta quarta-feira que acontecerá um eclipse lunar total e será também possível ver a maior Super Lua do ano. No entanto, há boas e más notícias para os portugueses.

Embora a lua cheia seja facilmente vista de Portugal (e outros países da Europa) e da África, infelizmente o eclipse não será.

Eclipse Total não será visível de Portugal! Super Lua sim…

Prepare-se para mais uma Super Lua! No dia 26 de maio de 2021 ocorrerá o Eclipse Total da Super Lua que não será visível em Portugal, por ocorrer à luz do dia. No entanto, será possível observar a grande lua cheia.

Neste dia, a lua começará a entrar na penumbra pelas 09h46. Às 10h45, a lua entra na sombra e ficará completamente coberta a partir das 12h10. Pelas 12h19 o eclipse atinge o seu máximo, permanecendo na totalidade até às 12h28. A partir das 13h53, a Lua sai totalmente da sombra, terminando a última fase do eclipse pelas 14h51, revela o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

A Super Lua de maio ocorrerá durante um Eclipse total da Super Lua.

Ainda segundo o OAL, a Lua vai-se encontrar simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita.

De acordo com o The Guardian, esta semana, o centro da lua vai estar a apenas a 357 310,962 quilómetros da Terra do centro da Terra.

No dia 26 a Lua nasce às 21h14 no azimute 61º, contado de Sul para Este. Nessa altura, a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de Super Lua, mas também porque estando próxima do horizonte vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de ótica. A Super Lua encontra-se na constelação de Ofiúco. No dia seguinte, dia 27, a Lua nasce às 22h29 e continuará a parecer maior do que o habitual.