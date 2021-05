Instagram: Autenticação de dois fatores poderá vir a ser enviada para o WhatsApp

As plataformas estão sempre a reinventar-se e a cada passo surgem novidades que melhoram a experiência do utilizador. Desta vez, a possibilidade está relacionada com o Instagram e prevê que, no futuro, o código associado à “Autenticação de dois fatores” possa vir a ser enviado para o WhatsApp.

A novidade foi mencionada por um leaker e analista de aplicações.

“Autenticação de dois fatores” do Instagram pelo WhatsApp

Conforme acontece no Facebook, por exemplo, os utilizadores podem definir um código de “Autenticação de dois fatores”, de forma a reforçarem a proteção das suas contas. Nesse sentido, o Instagram disponibilizará mais uma opção relacionada com a segurança.

A funcionalidade planeada não substituirá as opções atuais de autenticação, como as mensagens de texto, códigos de backup, entre outros. Por sua vez, e embora não seja a mais segura, surge como mais uma opção de segurança à qual os utilizadores não são obrigados a recorrer.

O leaker Alessandro Palluzi publicou um screenshot da nova funcionalidade. Esta será uma alternativa disponível, a partir da qual o utilizador poderá ativar o código de “Autenticação de dois fatores” no WhatsApp. Contudo, para isso, terá de ativar, também, a opção de mensagem de texto, que será desativada por defeito, de acordo com o MakeUseOf.

Outras opções de segurança continuarão disponíveis

Depois de ativar a “Autenticação de dois fatores”, o Instagram solicitará o número de telefone do proprietário da conta e confirmará a sua veracidade. Aquando a ativação, o Instagram mostrará uma mensagem que garante que o WhatsApp não armazenará quaisquer informações.

Apesar de ser enviado para o WhatsApp, o código de “Autenticação de dois fatores” será igualmente enviado por SMS.

Por estar ainda em desenvolvimento, não existem muitos pormenores relativamente a esta (suposta) futura funcionalidade. No entanto, Paluzzi revelou outras novidades relacionadas com o Instagram, como a opção para publicar fotografias diretamente do PC, bem como a opção de mostrar os pronomes no perfil por defeito.