Um dos gadgets que tem ganho expressão nos últimos tempos são as pistolas de massagem. Para quem pratica desporto, passa muito tempo a fazer tarefas repetitivas ou mesmo para quem passa muito tempo sentado, a estimulação certa dos músculos será essencial para a recuperação e para o bem-estar. No entanto, a pandemia limitou muito (e continua a limitar) as deslocações a profissionais e, por isso, houve a necessidade de criar soluções acessíveis que minimizassem essa falta.

A Urikar é uma empresa associada à indústria de terapia percussiva e uma das opções que tem disponíveis é a Urikar AT1. Mas porquê escolher uma destas pistolas de massagem?

As dores e tensão muscular são transversais para quem pratica desporto, tem trabalhos com elevado esforço físico ou para quem passa o dia sentado ao computador a trabalhar. Assim, a estimulação certa dos músculos, através de uma massagem, é essencial para a recuperação e para o bem-estar da pessoa.

As pistolas de massagem, também conhecidas como pistolas de percussão ou massajadores de percussão, podem ajudar a aliviar a dor e a tensão através de “rajadas” rápidas e oscilantes de pressão no tecido muscular.

Urikar AT1 – Porquê escolher uma pistola de massagens?

Alimentado por um motor sem escova desenvolvido pela Urikar com a tecnologia QuietPower 2.0, o Urikar AT1 oferece uma profundidade máxima de atuação de 16 mm e velocidades de até 3600 percussões por minuto. Isto significa que consegue uma atuação mais profunda no músculo em 80% dos massajadores tradicionais. Os efeitos são, por exemplo, aumentar o fluxo sanguíneo, relaxar os músculos tensos e reduzir o risco de lesões.

Ao contrário de outros massajadores, o Urikar AT1 tem ainda um sistema automático que indica ao utilizador qual a área do corpo a trabalhar com a cabeça de massagem introduzida. Além disso, ajuda o utilizador a perceber que áreas foram massajadas e caso alguma tenha sido há pouco tempo, é emitido um alerta.

O baixo ruído de 49dB é também uma das características deste modelo que a marca conseguiu reduzir em 30% face a outros modelos da concorrência.

Pesa apenas 1,2kg, sendo assim fácil de transportar e, acima de tudo, fácil de usar e aceder a qualquer parte do corpo. A bateria, por sua vez, permite uma utilização de cerca de 600 minutos.

A pistola de massagens Urikar AT1 estará disponível no início de junho nas lojas europeias da Amazon.

No entanto, não deixe de visitar os modelos atualmente disponíveis, o Urikar Pro 2 e o Urikar Pro 3, este último já analisado no Pplware.

Urikar AT1