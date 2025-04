Edits, uma app do Instagram. Rival do CapCut já está disponível

Após ter anunciado uma aplicação de edição de vídeo para rivalizar com o conhecido CapCut, em janeiro, a Meta disponibiliza agora a app Edits, uma app do Instagram, para Android e iOS.

O Instagram lançou o Edits, uma aplicação de edição de vídeo que pretende rivalizar com o CapCut, uma ferramenta de edição de vídeo autónoma da ByteDance, proprietária do TikTok.

Anunciada, em janeiro, a app de edição de vídeo, associada ao Instagram, está disponível gratuitamente para Android e iOS, a partir de hoje.

Descrita como uma "aplicação de criação de vídeo concebida para criadores", a app Edits inclui ferramentas para gestão de projetos, acompanhamento de notas e ideias, e dados sobre o desempenho dos vídeos.

A app possui ferramentas de edição avançadas que não se encontram na aplicação normal do Instagram: animações de Inteligência Artificial criadas a partir de imagens estáticas, substituição de green screen e recortes de temas.

Edits "acabará por ser bastante diferente do CapCut"

Para já, as funcionalidades de edição da app Edits são muito semelhantes às do CapCut. Estas semelhanças foram, aliás, reconhecidas pelo diretor do Instagram, Adam Mosseri, aquando do anúncio, em janeiro.

Contudo, o diretor da rede social assegurou que o Edits procura ser "mais para os criadores do que para os criadores de vídeo casuais".

Além disso, em resposta a Chris Welch do The Verge, Adam Mosseri revelou que aplicação de edição de vídeo "acabará por ser bastante diferente do CapCut, [com] uma gama muito mais ampla de ferramentas criativas e provavelmente um público-alvo mais pequeno".