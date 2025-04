O avanço da China, em especial em matéria tecnológica e automóvel, tem surpreendido o mundo. Contudo, aparentemente, o país tem trabalhado no sentido do crescimento, com um novo relatório a mostrar que as universidades chinesas estão a dominar a investigação mundial sobre chips.

À medida que os Estados Unidos estreitam as restrições às exportações de chips para a China, numa tentativa de limitar o acesso do país a semicondutores avançados, os investigadores chineses têm aumentado a sua atividade, segundo o South China Morning Post.

Aparentemente, nos últimos anos, as universidades chinesas têm liderado a investigação mundial no domínio da conceção e fabrico de chips.

Aliás, estão a produzir grande parte da investigação básica que poderá influenciar a tecnologia de semicondutores da próxima geração, posicionando a China à frente da concorrência.

China lidera na investigação sobre fabrico e produção de chips

De acordo com um relatório divulgado em março pelo Observatório de Tecnologias Emergentes da Universidade de Georgetown, em Washington, e citado pela imprensa, de 2018 a 2023, nove dos dez maiores produtores de investigação em língua inglesa sobre chips são instituições chinesas.

O relatório indica que oito universidades chinesas dão forma ao top 10 da lista dos artigos mais citados - ou seja, os 10% com mais citações em cada ano durante esse período -, e apenas duas instituições de outros países integram as duas listas:

Centre National de la Recherche Scientifique, em França, que ocupa o 3.º lugar no que respeita ao total de artigos publicados e o 10.º lugar no que respeita ao maior número de citações;

Universidade Nacional de Singapura, que ocupa o 9.º lugar no que respeita à investigação mais citada.

Enquanto a China lidera em termos de artigos publicados e citações, nenhuma instituição dos Estados Unidos, o segundo maior produtor de investigação sobre a conceção e o fabrico de chips, se destaca no total de artigos publicados ou de artigos mais citados.