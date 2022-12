Amazon Prime ultrapassou a Netflix em número de assinantes

Os números também podem valer mais do que mil palavras e aqueles que um novo relatório menciona revelam que a Amazon Prime Vídeo ultrapassou a Netflix e conquistou um lugar que parecia cativo.

Estará a Netflix a deixar-se ficar para trás?

A Parks Associates, uma empresa de consultoria e estudos de mercado especializada em produtos e serviços emergentes de tecnologia de consumo, divulgou um relatório onde enumera os 10 maiores serviços de streaming de vídeo, dos Estados Unidos da América.

A Netflix tinha garantido o primeiro lugar do pódio e, logo depois, em segundo, estava habitualmente a Amazon Prime Vídeo.

Temos acompanho muitas mudanças na forma como os utilizadores consomem e se sentem cativados pelos conteúdos, seja ele apresentado em redes sociais, ou noutro tipo de plataformas de entretenimento. Conforme afirma a vice-presidente de estudos de mercado da Parks Associates, Jennifer Kent, “os serviços de streaming estão a introduzir novos conteúdos, serviços e parcerias que estão a mudar a forma como os consumidores interagem com o vídeo”.

O relatório irá ser debatido na conferência Future of Video, entre os dias 12 e 14 de dezembro, na Marina del Rey Marriott, na Califórnia.

Ora, segundo os números que envolvem uma estimativa dos assinantes até setembro de 2022, pela primeira vez desde a realização do estudo, a Netflix não está no primeiro lugar da lista.

Para a vice-presidente, as mudanças que estão a acontecer não vão agradar a todos os consumidores. Contudo, acredita que a publicidade nas plataformas, conforme foi introduzida pela Netflix, por forma a baixar os preços, será uma das principais mudanças a ter lugar ao longo de 2023.

O plano com suporte de publicidade da Netflix oferece à empresa uma maneira de reconquistar assinantes que deixaram de lado os preços de assinatura. Também oferece à Netflix um caminho para criar contas exclusivas para aqueles que se contentaram em compartilhar senhas com amigos e familiares no passado. É um momento emocionante para monitorizar esses serviços.