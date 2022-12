Gráficas AMD RX 7900 XTX e RX 7900 XT surgem a preços ao nível das RTX 40

A AMD anunciou oficialmente a sua nova linha de placas gráficas há um mês, no dia 3 de novembro, e a estreia começa com os poderosos modelos Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT. O preço recomendado pareceu apelativo na altura do anúncio, mas parece que estes chips vão chegar ao mercado um pouco mais caros.

De acordo com as informações reveladas agora, na China surgiram dados sobre estas duas GPUs da empresa de Lisa Su a preços ao nível das GeForce RTX 40 da Nvidia.

Para contextualizar, a AMD deu o pontapé de saída da linha de gráficas Radeon RX 7000 com os poderosos modelos RX 7900 XTX e RX 7900 XT. De acordo com a fabricante, o chip mais potente (RX 7900 XTX) tem um preço recomendado de 999 dólares enquanto que o modelo abaixo (RX 7900 XT) chegará por 899 euros. Ambas as gráficas da nova geração serão lançadas oficialmente no dia 13 de dezembro.

Depois do anúncio, a AMD veio afirmar que o seu objetivo não era competir com a nova linha de gráficas GeForce RTX 40 da rival Nvidia, uma vez que os seus chips não pretendem concorrer no segmento das "GPUs de 1.000 dólares ou abaixo". No entanto os últimos detalhes indicam que as Radeon RX 7000 podem chegar ao mercado a um preço superior ao previsto.

Novas gráficas AMD Radeon RX 7000 aparecem a um preço mais alto

Segundo as mais recentes notícias, surgiram agora listadas as novas placas gráficas da AMD na China, mas parece que o preço disparou para valores semelhantes aos da linha RTX 40, cujo topo de gama RTX 4090 se encontra nas lojas portuguesas desde os 1.500 euros até quase aos 1.900 euros.

Em concreto, foram descobertas as gráficas personalizadas da marca PowerColor, nomeadamente os modelos Hellhound e Red Devil. Assim, ficámos a saber que um modelo PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil está listado a 11.399 yuans, ou seja, cerca de 1.622 dólares ou 1.537,90 euros (sem impostos). E existe também uma RX 7900 XTX Hellhound por 9.788 yuans, cerca de 1.393 dólares ou 1.320,77 euros sem taxa, e uma RX 7900 XT Hellhound por 8.688 yuans, o que corresponde a cerca de 1.236 dólares ou 1.171,91 euros (sem impostos).

Mas falta apenas uma semana para que estas novas gráficas AMD sejam lançadas oficialmente. E nesse altura iremos então verificar a que preço estes equipamentos vão então chegar às prateleiras. No entanto, nesta altura do campeonato já ninguém tem dúvidas de que tudo está caro.