Ucrânia: Russos acham que ataque com drones tem “mão” dos EUA

Afinal de quem são os drones? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura há muitos dias, e a pergunta que se coloca é o que foi ganho até agora com este conflito? A Rússia continua a fazer consecutivos ataques e a Ucrânia tem sabido defender-se dentro das suas possibilidades.

Os ataques dos últimos dias de drones ucranianos contra alvos no interior da Rússia têm sido apontados aos EUA.

Drones foram concebidos no tempo da União Soviética

No programa “Grande Jogo”, transmitido na noite de terça-feira pelo Primeiro Canal (estatal), Alexei Leonkov, perito militar e redator da revista Arsenal da Pátria, afirmou que os 'drones' usados pelas forças militares da Ucrânia “foram concebidos no tempo da União Soviética, como exploradores do campo inimigo, tendo agora sido convertidos em mísseis de médio alcance”, revela a Lusa.

No mesmo programa, Andrei Klintsevitch, director do Centro de Estudos de Conflitos Militares e Políticos, identificou influência norte-americana nos ataques de segunda-feira e terça-feira, contra instalações militares no 'coração' da Rússia, uma das quais a poucas centenas de quilómetros da capital, Moscovo.

“Nenhum exército possui uma linha contínua de defesa antiaérea. Por isso, os especialistas americanos, recorrendo à capacidade dos seus satélites, calcularam os planos de voo dos 'drones' ucranianos, de modo a que estes evitassem as unidades de defesa russas. Assim se compreende que os drones só tivessem sido neutralizados praticamente sobre os alvos que pretendiam atingir”, disse Klintsevitch no painel de especialistas, geralmente alinhados de perto com as posições do Kremlin.

Klintsevich disse ainda que “sites militares ingleses, até mais do que os norte-americanos, mostram-se muito ativos, dando recomendações estratégicas aos ucranianos, indicando-lhes como desenvolver as operações ofensivas”.

O Ministério da Defesa da Federação Russa confirmou que estes ataques provocaram a morte de três militares e feriram outros quatro.

“Os drones, que voavam a baixa altitude, foram intercetados pelas nossas unidades de defesa. Os seus destroços danificaram ligeiramente a fuselagem de duas aeronaves militares”, disse a mesma fonte.

Viatcheslav Nikonov, apresentador do programa “Grande Jogo”, considerou que os 'drones' lançados contra alvos russos não passaram de mero “fogo de artifício” a propósito do Dia das Forças Armadas da Ucrânia, na segunda-feira.