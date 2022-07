Uma das principais causas apontada pela Netflix para o abandono dos utilizadores é a partilha de contas. Este cenário foi revelado na última apresentação de resultados e o seu fim tornou-se um dos principais objetivos deste serviço de streaming.

Para o fazer de forma a cativar os utilizadores, tem testado novas formas de levar os utilizadores a pagarem por essa partilha. Estas experiências continuam e surgem com um novo modelo, sendo agora criada a figura das casas, onde os utilizadores podem ter serviço.

Continuam a surgir novos testes do Netflix

Está ainda numa fase de experimentação, mas há novidades no que toca à partilha de contas no Netflix. A empresa quer acabar com esta prática ou, pelo menos, garantir que os utilizadores pagam valores mais elevados e que assim entende ser mais justos.

Os novos testes trazem para os utilizadores o conceito de casas, sendo locais onde os utilizadores podem ter acesso ao serviço de streaming. O Netflix dá aos utilizadores 1, 2 ou 3 casas, dependendo do seu plano, podendo estas ser adicionadas por um valor adicional.

Agora existem casas que vão ser cobradas

Os testes vão ser feitos já a partir de agosto e vão custar aos utilizadores 2,99 dólares por cada casa adicional. O Netflix vai detetar estes locais e pedir ao utilizador que pague o extra. Este só será cobrado se a utilização nesse local exceder as 2 semanas.

Caso esse período seja ultrapassado, o Netflix irá bloquear o acesso nesse local (casa) e só será permitido com o pagamento do valor adicional. De notar que esse tempo dado ao utilizador será cumulativo e contará ao longo do tempo, mesmo que seja interrompido de forma frequente nessa casa.

É o fim da partilha de contas dos utilizadores

Estes testes do Netflix com as casas vão decorrer agora na Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana. Seguem-se a outros testes já em curso e que estão a ser feitos na Costa Rica, Peru e Colômbia onde as contas podem adicionar mais utilizadores que moram fora de casa.

O Netflix procura ainda um modelo que agrade aos utilizadores para terminar com a partilha de contas. Este serviço de streaming quer acabar com esta prática e assim garantir que tidos pagam um valor junto para ter acesso a todos os conteúdos ali presentes. Há outros modelos a ser avaliados e até planos com publicidade são equacionados.