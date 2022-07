A Netflix não tem estado a atravessar a sua melhor fase. O serviço de streaming de vídeo perdeu utilizadores de forma expressiva e procura por isso maneiras de contornar esta situação.

Uma das formas que está pensada para reagir a este cenário é a criação de novos planos para os utilizadores. Estes vão incluir a presença de publicidade e o parceiro para esta novidade já foi escolhido. Será a Microsoft e os seus sistemas a fornecer a publicidade que o Netflix precisa.

As causas para a perda de utilizadores no Netflix foram já apresentadas e discutidas. Muitos revelam que será a partilha de contas a principal causa para este cenário, algo que a empresa quer combater com medidas concretas e bem dirigidas.

Para recuperar estes utilizadores premium, está a preparar a criação de novos planos para os utilizadores. Estes vão ser mais baratos e vão recorrer à publicidade para equilibrar os preços e o que está a ser oferecido no serviço de streaming.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf