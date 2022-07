De forma gradual a Microsoft está a limpar os seus sistemas operativos, para manter apenas as versões mais recentes do Windows. Isso começou com o Windows 7 e vai continuar em breve com o Windows 8.1, que tem também já uma data para o seu fim.

Para anunciar este momento, alertando os utilizadores, a Microsoft já começou a dar algumas indicações. A mais recente surge na forma de alerta.

Microsoft marca o fim de mais um sistema

Será já no dia 10 de janeiro do próximo ano que o Windows 8.1 deverá perder o seu suporte. A Microsoft já tinha alertado para este momento e para o que irá acontecer quando o suporte desaparecer, ficando os utilizadores sem atualizações de segurança.

Para alertar para este cenário, a Microsoft vai agora tomar novas medidas, tal como já fez com o Windows 7 há algum tempo. Irá mostrar um alerta para lembrar os utilizadores para o fim do suporte ao Windows 8.

Alerta mostra o que vem para o Windows 8.1

Na mensagem apresentada, a Microsoft agradece aos utilizadores a utilização deste sistema e alerta para o que vai acontecer no dia 10 de janeiro de 2023. Além disso, quer ajudá-los a fazer a migração para outro sistema, preferencialmente dos seus.

O utilizador tem a possibilidade de aceder a mais informações, no site www.microsoft.com/windows8, onde terá dados para a migração para o Windows 11. Tem ainda acesso a mais informação sobre o que acontecerá com o fim do suporte a este sistema da Microsoft.

Fim do suporte e a necessidade de mudar de sistema

Para além desta possibilidade, o utilizador tem ainda acesso a duas outras opções. A primeira adia o alerta para 35 dias mais tarde e a segunda bloqueia a apresentação para o dia seguinte após o fim do suporte da Microsoft ao Windows 8.1.

Com a chegada deste alerta está assim aberta a porta ao fim de mais um sistema da Microsoft, tal como tem vindo a acontecer. O Windows 8.1 vai perder o seu suporte no dia 10 de janeiro de 2023 e nesse dia a Microsoft deixará de fornecer atualizações de segurança e suporte técnico para este sistema.